Analytik: Motoristi sa môžu tešiť na zníženie cien benzínu a nafty

Bratislava 3. novembra (TASR) - Cena ropy Brent sa znížila na 73 USD (64,49 eura) za barel (159 litrov), pritom ešte pred mesiacom bola cena okolo 85 USD (75,10 eura). Motoristi sa teda môžu tešiť na zníženie cien benzínu a nafty. Benzín by mal zlacňovať rýchlejšie, v najbližších dvoch týždňoch o približne dva centy. Uviedol to pre TASR Boris Tomčiak, analytik Finlord, s. r. o.



Dôvodom poklesu cien ropy sú podľa neho informácie o nečakanom raste zásob vo svete. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zvýšila v októbri svoju produkciu o 430.000 barelov na 33,33 milióna barelov ropy denne. Saudská Arábia dodala rekordných 10,68 milióna barelov ropy denne. "Nižšia cena ropy by mohla pretrvať niekoľko týždňov, ale koncom roku je možné očakávať obnovenie zdražovania," dodal Tomčiak.



Negatívny vplyv na ceny čierneho zlata mal v októbri prepad na akciových trhoch, ktorý zvýšil obavy týkajúce sa vývoja globálneho dopytu po rope. Burzy sa dostali pod tlak predovšetkým z dôvodu obchodnej vojny medzi USA a Čínou.



