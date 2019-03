Analytik: Motoristi sa určite dočkajú zdražovania pohonných hmôt

Tlak na rast cien pohonných hmôt by mal podľa analytika pokračovať celý marec. Na druhej strane žiadne prudké zvýšenie cien neočakáva práve kvôli výraznému rastu produkcie ropy.

Bratislava 1. marca (TASR) - Motoristi sa určite dočkajú zdražovania. Priemerné zvýšenie cien pohonných hmôt v prvej polovici marca by malo byť na úrovni 2 centov. Uviedol to pre TASR analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.



Tlak na rast cien pohonných hmôt by mal podľa neho pokračovať celý marec. "Na druhej strane žiadne prudké zvýšenie cien neočakávame práve kvôli výraznému rastu produkcie ropy," priblížil.



"V tomto roku očakávame pomalý rast ceny ropy Brent k 70 USD za barel (159 litrov). Kartel OPEC s Ruskom síce chcú obmedzovať ponuku ropy na trhu, ale na druhej strane sledujeme výrazné zvyšovanie produkcie v USA. Spojené štáty už ťažia rekordných 12,1 milióna barelov ropy denne a len za posledný rok zvýšili produkciu o 2 milióny barelov," dodal Tomčiak.



Ceny ropy v piatok (1. 3.) vzrástli. Dôvodom je napätejšia situácia v dodávkach po znížení produkcie v členských štátoch, zvlášť vo Venezuele, kde ťažba klesla o zhruba 40 % pre sankcie zo strany USA. Ale zároveň nárast produkcie v USA a obavy zo spomalenia globálneho hospodárstva držia zdražovanie ropy na uzde. Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v piatok o 7.25 h SEČ predával po 57,62 USD (50,47 eura). To bolo o 40 centov viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 55 centov na 66,86 USD za barel.



(1 EUR = 1,1416 USD)