Analytik: Najpodceňovanejším rizikom pre finančné trhy je brexit

Bratislava 29. septembra (TASR) – Zásadný vplyv na finančné trhy môžu mať v súčasnosti tri riziká, ktoré ohrozujú krajiny G20. Myslí si to makrostratég Saxo Bank Christopher Dembik, podľa ktorého je najpodceňovanejším rizikom brexit. Oproti tomu obchodnú vojnu medzi USA a Čínou vníma ako nadhodnotený problém.



Pri brexite je podľa analytika pravdepodobnosť nedosiahnutia dohody menej ako 50 %, ani túto možnosť však nevylučuje. Napriek tomu verí, že Británia dospeje k dohode skôr ako 29. marca budúceho roka vystúpi z Európskej únie (EÚ). "No politická deklarácia bude nateraz pravdepodobne stále veľmi vágna, pretože otvorených zostáva viacero otázok týkajúcich sa vzájomného obchodu ako aj hranice so Severným Írskom. Toto prechodné obdobie spôsobí vyššie politické napätie medzi Londýnom a vládami krajín Únie," podotkol Dembik.



Ako ďalšie riziko pre finančné trhy v najbližšom období označil rokovania o talianskom štátnom rozpočte pre rok 2019. "Nejednoznačný názor vládnej koalície spolu s ekonomickým oslabením určite povedú v nasledujúcich dvoch mesiacoch k vyššej volatilite. Najmä keď Európska komisia (EK) zverejní svoje stanoviská k rozpočtu už 30. novembra," priblížil analytik, podľa ktorého je v záujme talianskej vlády rešpektovať európske pravidlá výšky deficitu. Taliansko totiž podľa neho potrebuje vhodné trhové podmienky pre refinancovanie dlhopisov v hodnote 300 miliárd eur v budúcom roku.



Na druhej strane obavy z obchodnej vojny sú podľa Dembika nadhodnoteným rizikom. "V čase, keď sa doba kvantitatívneho uvoľňovania blíži ku koncu, pozornosť investorov by sa mala viac upriamovať na kurz dolára a finančné toky, nie na obchodnú vojnu," zdôraznil.