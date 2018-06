Analytik: Ľudia z obavy zo znehodnotenia peňazí kupovali nehnuteľnosti

Hoci tieto obavy boli zbytočné, potvrdili veľký vplyv psychologických faktorov na realitný trh a ceny nehnuteľností, konštatoval s tým, že sa naplno prejavili pred vstupom Slovenska do EÚ v roku 2004.

Bratislava 16. júna (TASR) - Obyvatelia Slovenska v obave, že sa im pri prechode na euro peniaze znehodnotia, kupovali vo zvýšenej miere nehnuteľnosti. Tie vnímali ako istotu uchovania hodnoty peňazí a ochranu pred prípadnou zvýšenou infláciou po vstupe do eurozóny. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický k 10. výročiu schválenia vstupu SR do eurozóny Radou Európskej únie (EÚ).



Práve predvstupové obdobie prinieslo podľa neho razantné zvýšenie cien nehnuteľností na Slovensku. "Ľudia očakávali, že integrácia do EÚ a následná liberalizácia realitného trhu vyvolajú masívny dopyt po nehnuteľnostiach zo strany cudzincov," priblížil situáciu Kubrický a dodal, že sa potvrdili predpoklady analytikov a tieto domnienky sa nenaplnili.



Obdobie zavedenia eura na Slovensku sa časovo prekrývalo so svetovou finančnou krízou, ktorá sa naplno rozvinula v roku 2008. Slovensko prijalo euro k 1. januáru 2009, v čase, keď dopyt po nehnuteľnostiach celosvetovo prudko klesal, upozornil na záver.