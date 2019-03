Analytik: Súvis zdražovania potravín a odvodu pre reťazce nepreukážeme

Na presné určenie dôvodov zvyšovania cien chýbajú presnejšie informácie, napríklad časový rad hospodárskych výsledkov jednotlivých reťazcov.

Bratislava 12. marca (TASR) - Vplyv osobitého odvodu pre potravinové obchodné reťazce na trojpercentné januárové zdraženie potravín na nedá jednoznačne preukázať. V období predchádzajúcich 20 rokov sa ceny potravín v prvom mesiaci roka zvyšovali pravidelne, a to v rozpätí od 1,0 % do 4,4 %. Na presné určenie dôvodov zvyšovania cien chýbajú presnejšie informácie, napríklad časový rad hospodárskych výsledkov jednotlivých reťazcov. Upozornil na to analytik Comenius Analytica Vladimír Bačišin.



"Zo štatistických údajov vyplýva aj to, že ceny potravín v rokoch 1997 až 2018 stúpali každý rok rôzne. Najviac sa zvýšili v rokoch 2003 a 2004. V roku 2003 stúpli v porovnávaní s predchádzajúcim mesiacom o 4,0 %, V roku 2004 o 4,4 %," uviedol Bačišin. Jedinou výnimkou bol rok 2016, keď spotrebiteľské ceny potravín medzimesačne klesli v januári o 0,8 percenta.



Hľadanie súvisu medzi zdražovaním potravín a osobitým odvodom pre obchodné reťazce Bačišin prirovnal k "vešteniu z usadeniny po vypití šálky kávy". "Myslíme si to preto, lebo nikto nemá k dispozícii údaje medzi celkovými nákladmi obchodných reťazcov a ich výnosmi," uviedol analytik.



Reťazce majú podľa neho niekoľko možností, ako zaplatiť odvod. Prvou je zvýšenie cien potravín, druhou možnosťou je tlak na zníženie nákupných cien od dodávateľov a treťou sú úspory alebo aspoň nezvyšovanie nákladov na zamestnancov. "Je možné využitie všetkých troch možností alebo ich kombinácie," dodal.



Zistiť cenovú politiku jednotlivých reťazcov však bez potrebných dát zatiaľ nie je možné. Analytik upozornil, že chýbajú kompletné údaje o hospodárskych výsledkoch niektorých obchodníkov, a tiež na to, že obchodné reťazce platia odvod až po uplynutí prvých troch mesiacov tohto roka.