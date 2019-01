Analytik:Sneh je zdroj vlahy, holomráz môže byť pre farmárov problémom

Teplota nižšia ako mínus 5 stupňov Celzia alebo naopak vyššia ako plus 25 stupňov Celzia vplýva na dojnice negatívne, dôsledkom môže byť nižšia dojivosť.

Bratislava 16. januára (TASR) - Zima s vysokou snehovou pokrývkou je pre poľnohospodárov dobrou správou, sneh je totiž veľmi dobrým zdrojom vlahy. Mrazivá zima bez snehu, respektíve dlhotrvajúci holomráz môžu byť pre poľnohospodárov naopak katastrofou, pretože hrozí vymrznutie ozimných plodín. Teplá zima je u poľnohospodárov vítaná. Avšak aj u škodcov, ktorým teplé počasie v zime vyhovuje, a tak hrozí ich premnoženie. Uviedla to analytička Slovenského farmárskeho družstva (SFD) Eva Sadovská.



"Avšak aj zima s dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou prináša svoje riziká pre plodiny, a to konkrétne tzv. vyležanie pod snehom a s tým spojené choroby, ako je napríklad v prípade obilnín pleseň snežná," priblížila. U poľnohospodárov je podľa nej zaužívané príslovie "čím neskôr sa jar otvorí, tým horšie budú úrody".



Zdôraznila, že u hospodárskych zvierat priveľa snehu komplikuje kŕmenie. Chlad ale zvieratám vyhovuje viac ako horúčavy. Intenzívnemu sneženiu sa už menej tešia chovatelia hospodárskych zvierat, napríklad dojníc, hlavne, ak sa celý proces chovu neuskutočňuje výlučne "pod strechou".



Sneh môže podľa nej znížiť kvalitu krmiva. Komplikuje sa aj údržba komunikácií, a tak môže prísť aj k oneskoreniu kŕmenia. "Sneh sa totiž drží na plochách s krmivom a pri odbere sa dostáva do kŕmneho voza a zároveň aj do kŕmneho žľabu spolu s krmivom. Dojnica tak prijíma krmivo s kúskami ľadu alebo vody, a to v konečnom dôsledku môže negatívne ovplyvniť jej dojivosť či zdravotný stav. V niektorých prípadoch sa sneh dostáva priamo z oblohy do kŕmnych žľabov a spôsobuje kvasenie krmiva, čo ho znehodnocuje," poznamenala.



Upozornila, že hovädzí dobytok oveľa lepšie znáša chladné počasie ako horúčavy. Ideálna teplota je pre hovädzí dobytok v rozpätí 8 až 15 stupňov Celzia. Teplota nižšia ako mínus 5 stupňov Celzia alebo naopak vyššia ako plus 25 stupňov Celzia vplýva na dojnice negatívne, dôsledkom môže byť nižšia dojivosť.



"Veľký vplyv na komfort zvierat má aj vlhkosť, ktorá je ideálna na úrovni 50 až 80 %. Väčšia vlhkosť už predstavuje riziko, nakoľko príliš vlhké prostredie je optimálne pre množenie baktérií, mikroorganizmov, plesní či húb. To má za následok zhoršenie zdravotného stavu dojníc či úhyny teliatok," dodala Sadovská.