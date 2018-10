Analýza: Hospodárenie štátov EÚ sa vlani zlepšovalo

Vlani už len jedna krajina prekračovala maastrichtskú hranicu deficitu 3 %, a to Španielsko, ktorého deficit skončil na úrovni 3,1 % HDP.

Bratislava 31. októbra (TASR) - Vlani až 13 z 28 krajín Európskej únie (EÚ) vykázalo prebytkovú bilanciu svojich verejných rozpočtov. Najvýraznejší prebytok si pripísali Malta, Cyprus, Švédsko a Česká republika. Verejné financie sa zlepšili aj v prípade Slovenska, ktoré zaznamenalo deficit na úrovni 0,78 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom klesol pod priemer EÚ. Vo svojej aktuálnej analýze na to poukazujú analytici UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia na základe údajov Eurostatu.



"Slovensko vykázalo historicky najnižší deficit verejných financií, pričom prvýkrát vykázalo aj mierny prebytok primárnej bilancie," konštatujú analytici banky. Slovenským verejným financiám vlani pomohol najmä silný ekonomický rast, ktorý vplýval pozitívne na príjmy rozpočtu. "Znižovanie deficitu teda bolo ťahané najmä nižšími výdavkami verejných rozpočtov, ktoré sa medziročne znížili z 41,5 % na 40,2 % HDP. Výdavky štátu klesali v dôsledku nižších nákladov na obsluhu štátneho dlhu, avšak rastúca ekonomika a klesajúca nezamestnanosť sa prejavili aj na pomalšom raste sociálnych dávok," doplnili analytici banky.



Vlani už len jedna krajina prekračovala maastrichtskú hranicu deficitu 3 %, a to Španielsko, ktorého deficit skončil na úrovni 3,1 % HDP. Pod 3 % sa podarilo deficit stlačiť Francúzsku. Naopak, deficit sa opäť priblížil k 3 % v Portugalsku v dôsledku nárastu verejných výdavkov, bilancia sa zhoršila ešte v ďalších štyroch krajinách.



Najvyššie primárne prebytky vykázali Malta, Cyprus a Grécko. Eurozóna a EÚ vykázali prebytok na úrovni jedného percenta HDP.