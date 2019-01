Inflácia bude v tomto roku nižšia ako vlani

V roku 2018 prispeli najvýraznejšie k rastu inflácie ceny potravín, ktoré sa zvýšili o 3,9 %, ako aj ceny v doprave, ktoré vzrástli o 4,6 %.

Bratislava 19. januára (TASR) - Inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien (CPI) by v tomto roku mala zostať pod úrovňou vlaňajška, keď dosiahla 2,5 % nárast. Hoci lepšia kúpyschopnosť obyvateľstva bude aj naďalej vytvárať tlak na ceny, ich rast bude o niečo miernejší ako vlani. Vyplýva to z analýzy Poštovej banky.



"Očakávame, že k rastu spotrebiteľských cien budú aj naďalej prispievať rastúce ceny potravín, avšak ich tempo bude v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať, a to v dôsledku bázického efektu výrazného zdražovania potravín z minulého roka," uviedla analytička banky Lucia Dovalová. Celková inflácia by sa podľa nej mala v tomto roku udržať na úrovni 2,3 %, čo je v súlade s cieľom Európskej centrálnej banky (2 %).



K rastu spotrebiteľských cien pravdepodobne prispeje aj zdražovanie pohonných látok v dôsledku predpokladaného rastu cien ropy a infláciu na Slovensku ovplyvní aj zvýšenie regulovaných cien elektrickej energie či plynu, schválené od začiatku tohto roka.



V roku 2018 prispeli najvýraznejšie k rastu inflácie ceny potravín, ktoré sa zvýšili o 3,9 %, ako aj ceny v doprave, ktoré vzrástli o 4,6 %. V medziročnom porovnaní si Slováci priplatili aj za ostatné položky spotrebného koša.



V hoteloch, kaviarňach a reštauráciách vzrástli ceny o 3,4 %, platby za bývanie a energie sa zvýšili o 2,1 %, za služby v zdravotníctve o 1,6 % a za oblečenie a obuv o 1,5 %. "Minulý rok nás lacnejšie nevychádzala žiadna položka spotrebného koša. Jedine ceny na poštách a v telekomunikáciách v priemere za celý rok 2018 stagnovali," dodala Dovalová.