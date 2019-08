Analýza: Najväčšie platové rozdiely v SR sú medzi Bratislavou a Sninou

Medián v hlavnom meste Slovenska predstavuje 1400 eur. To znamená, že presná polovica ľudí zarába menej a polovica naopak viac.

Bratislava 1. augusta (TASR) - Najväčší platový rozdiel na Slovensku je medzi Bratislavou a Sninou. Ukázala to analýza portálu Platy.sk. Kým priemerný základný plat v okrese Snina predstavuje 789 eur v hrubom, mzda bratislavského zamestnanca je v priemere o 90 % vyššia. Ukázalo sa, že Bratislavčan má na výplatnej páske sumu približne 1500 eur.



Medián v hlavnom meste Slovenska predstavuje 1400 eur. To znamená, že presná polovica ľudí zarába menej a polovica naopak viac. V Snine je tento pomyselný stred omnoho nižší. Medián vo východoslovenskom meste predstavuje 750 eur.



Najlepšie zarábajúci v Snine nedosahujú ani bratislavský medián. Analýza portálu ukázala, že najhoršie zarábajúca desatina bratislavských zamestnancov zarobí menej ako 850 eur v hrubom. "Keď sa pozrieme na túto spodnú platovú skupinu pracovníkov v Snine, môžeme vidieť, že ich mzda je na úrovni minimálnej mzdy. Tá predstavuje v tomto roku 520 eur v hrubom," uviedol portál. Naopak, najlepšie platení zamestnanci v týchto končinách Slovenska majú základnú mzdu vyššiu ako 1200 eur v hrubom. V prípade Bratislavy je tento údaj viac ako dvojnásobný. Mzdová bratislavská elita zarába lepšie ako 2500 eur v hrubom.



Z hľadiska najhoršie platených okresov sa ukázalo, že najmenej zarábajú ľudia v okresoch z Prešovského kraja. Je ich až sedem. "Okresy z najhoršie plateného kraja na Slovensku dopĺňa Poltár z Banskobystrického kraja, Turčianske Teplice zo Žilinského kraja a Sobrance z Košického kraja," priblížil portál.



V rebríčku najlepšie platených okresov vystupujú dve najväčšie mestá ako dva okresy. Pod Bratislavou sú sčítané údaje za Bratislavu I, II, III, IV, V a pod Košicami sú to dokopy údaje za okresy Košice I, II, III, IV a Košice – okolie. Portál Platy.sk poukazuje na nevyrovnanosť prvých priečok v mzdovej top desiatke na Slovensku. "Rozdiel medzi hlavným mestom na prvom a Malackami na druhom mieste je až 257 eur. Niektorých môže prekvapiť aj rozdiel medzi Malackami a Trnavou, ktorý predstavuje 90 eur. Nasledujúce priečky sú už vyrovnanejšie," uviedol portál s tým, že spomedzi najlepšie platených okresov je až osem zo západného Slovenska. Dopĺňajú ich len Košice a Žilina.