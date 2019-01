Analýza: Prípadny prepad libry by zasiahol aj slovenských exportérov

Spojené kráľovstvo je pre Slovensko z hľadiska vývozu rovnako dôležité ako Maďarsko, Rakúsko či Taliansko.

Bratislava 26. januára (TASR) - Británia patrí podľa výšky vzájomného obchodu k najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska v rámci EÚ a je rovnako dôležitá ako Rakúsko či Maďarsko. Prípadný prepad kurzu britskej libry voči euru po brexite by sa tak výrazne prejavil znížením zisku našich exportérov. Vyplýva to z analýzy Slovenského farmárskeho, družstva, ktorá sa venuje vzájomnému obchodu oboch krajín.



"V roku 2017 predstavoval celkový vývoz zo Slovenska do Veľkej Británie objem 4,477 miliardy eur. Podiel Británie na našom vývoze do zahraničia tak predstavoval slušných šesť percent, čo ho dostalo na pomyselné piate miesto v rámci celej EÚ," spresnila analytička Slovenského farmárskeho, družstva Eva Sadovská. Spojené kráľovstvo je tak pre Slovensko z hľadiska vývozu rovnako dôležité ako Maďarsko, Rakúsko či Taliansko, ktorých podiel je na našom celkovom vývoze rovnaký. "V prípade, že by brexit mal za následok prudké oslabenie libry voči euru, tak by naši vývozcovia do Británie zaznamenali výrazné kurzové znevýhodnenie a z toho vyplývajúce straty, prípadne nižšie zisky," dodala analytička.



Naopak, z Británie sme v roku 2017 doviezli tovary či komodity v objeme 1,805 miliardy eur. V tomto prípade Spojenému kráľovstvu patrí ôsma priečka v rebríčku našich najväčších dovozcov rámci EÚ.



Do Británie slovenské firmy vyvážajú najmä dopravné prostriedky, stroje, elektroniku a taktiež palivá. Podľa najaktuálnejších údajov WITS (World Integrated Trade Solution) vyvážajú firmy zo Slovenska do Británie najmä dopravné prostriedky. Tých Slovensko exportovalo v roku 2017 v objeme za 1,755 miliardy eur, čo je 39,2 % objemu celkového vývozu do Spojeného kráľovstvá. Nasledujú stroje a elektronika za 1,05 miliardy eur a palivá za 1,013 miliardy eur.



Na Slovensko z Británie dovážame najmä palivá, a to za 902 miliónov eur, nasledujú stroje a elektronika za 230 miliónov eur a chemikálie v objeme 138 miliónov eur.