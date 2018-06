Protekcionistické opatrenia D. Trumpa neprinesú do USA viac práce

Donald Trump v utorok (26.6.) uviedol, že americká vláda dokončuje štúdiu týkajúcu sa zvýšenia ciel na dovoz áut z Európskej únie (EÚ).

Bratislava 27. júna (TASR) - Protekcionistické opatrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa v automobilovom sektore nemusia vôbec prinavrátiť do USA viac práce. Práve naopak, môžu sa negatívne dotknúť americkej ekonomiky, ale aj tamojšieho trhu práce. Zasiahnuť by mohli aj slovenský automobilový priemysel. Upozorňuje na to vo svojej analýze spoločnosť Coface.



Donald Trump v utorok (26.6.) uviedol, že americká vláda dokončuje štúdiu týkajúcu sa zvýšenia ciel na dovoz áut z Európskej únie (EÚ). Signalizoval tiež, že čoskoro bude v tejto záležitosti konať. Trump pohrozil zavedením 20-% cla na všetky autá dovezené z EÚ. Jeho administratíva pred mesiacom začala skúmať, či import áut neohrozuje národnú bezpečnosť.



"Najnovšie rozhodnutie možno priradiť k sérii protekcionistických opatrení, ktoré robí Trumpova administratíva od začiatku roka. Výsledkom môže byť oslabenie jedného z najsilnejších odvetví, ktoré USA majú, a to je automobilový sektor," konštatuje v analýze ekonóm spoločnosti Coface Chalíd Ait Yahia. Americký prezident sa snaží opätovne nastaviť aj vzťahy medzi členmi skupiny NAFTA (Severoamerická dohoda o voľnom obchode), najmä s Japonskom, Južnou Kóreou a Európskou úniou. S viacerými krajinami majú totiž USA výrazné obchodné deficity v dovoze vozidiel. Medzi krajiny s najväčším príspevkom k tejto nerovnováhe patrí Japonsko, Kanada, Mexiko, Nemecko, Južná Kórea a Veľká Británia. K deficitu však podľa Coface prispelo aj Taliansko, Švédsko, Slovensko a Čína.



Protekcionistické kroky Trumpa sa bolestne môžu dotknúť samotnej americkej ekonomiky. "Toto rozhodnutie paradoxne oslabí konkurencieschopnosť amerického automobilového priemyslu a zníži počet pracovných miest v USA," upozorňuje Yahia. Podľa spoločnosti LMC Automotive by sadzby uložené na dovoz áut mohli v USA ohroziť predaj približne dvoch miliónov vozidiel, keďže sa predpokladá aj rast cien.



Ak výrobcovia automobilov neprenesú úplne vyššie sadzby do cien, znížia sa ich marže, keďže ceny vstupných surovín sú vyššie. "To by mohlo ešte viac oslabiť sektor, ktorý je beztak už v ťažkostiach, najmä v súvislosti s nárastom miery nesplatených úverov na autá," podotýka Yahiaa. Ako dodáva, odrazí sa to aj na zamestnanosti v priemysle ako celku. Podľa údajov Petersen Institute of International Economics predstavuje podiel zamestnanosti automobilového priemyslu v USA približne 1,9 % pracovnej sily. "Berúc do úvahy vplyv odvetných opatrení zo strany spojencov, inštitút predpovedá celkovú stratu predstavujúcu 5 % pracovnej sily v automobilovom priemysle v USA. Výroba a vývoz by tak mali klesnúť o 4 %, resp. o 9 % v priebehu troch až piatich rokov po uložení taríf," podotýka Yahia.



Dá sa rovnako očakávať, že zahraniční automobiloví výrobcovia znížia svoju prevádzku v USA. "Európske odvetné opatrenia pravdepodobne prinútia nemeckých výrobcov automobilov znížiť objem aktivít na americkom trhu," myslí si Yahia. Napríklad BMW vyrába prémiové športové úžitkové vozidlá v závode Spartanburg v USA, ktoré sú zamerané na zahraničné trhy, najmä na Európu. "Takýto krok by bol určite v rozpore s heslom 'prinášať zamestnanie späť do USA'," tvrdí Yahia. Riziko vidí aj v raste cien automobilov v USA, ale aj v zintenzívnení obchodnej vojny.