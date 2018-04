Slováci vlani utratili skoro každé druhé euro v obchodoch v Bratislave

Množstvo Slovákov dochádza do hlavného mesta za prácou či štúdiom, a teda v nej, samozrejme, aj nakupujú a míňajú.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovenskí spotrebitelia nechali počas minulého roka v obchodoch na Slovensku takmer 21 miliárd eur. V porovnaní s rokom 2016 sa tak tržby maloobchodníkov zvýšili o 8,4 %.



Medzi jednotlivými regiónmi Slovenska sú však badateľné rozdiely v míňaní ľudí v obchodoch. Vyplýva to z analýzy Poštovej banky, ktorá vychádza z údajov Štatistického úradu SR.



Najviac sa podarilo zarobiť obchodníkom Bratislavského kraja. "V bratislavských predajniach Slováci minuli vyše 10 miliárd eur, čo predstavovalo až takmer polovicu z celoslovenských tržieb. Inak povedané, takmer každé druhé euro sme utratili v obchodoch v bratislavskom regióne," opísala analytička Poštovej banky Jana Glasová.



Dôvodov je podľa jej slov viacero. Bratislava a jej okolie sú u obchodníkov obľúbené pre vyššiu hustotu obyvateľstva, lepšie zárobky, a teda aj vyššiu kúpnu silu. "Preto má väčšina obchodných reťazcov a značiek v tomto regióne svoje zastúpenie. Navyše, do Bratislavy radi zavítajú za nákupmi aj obyvatelia z ostatných kútov Slovenska," priblížila analytička.



Zároveň množstvo Slovákov dochádza do Bratislavy za prácou či štúdiom, a teda v nej, samozrejme, aj nakupujú a míňajú. "Zabúdať nesmieme ani na zahraničných turistov, ktorí pri návšteve Bratislavy čo-to utratia v miestnych obchodoch," vysvetlila Glasová.



Pri štatistikách tržieb však nemožno podľa jej slov vylúčiť ani prípady, keď má centrála obchodov sídlo v Bratislave a tržby jej filiálok z iných kútov Slovenska sa zarátajú do Bratislavského kraja. Táto situácia síce zväčša neplatí v prípade väčších reťazcov alebo predajní, no niečo obdobné môže platiť napríklad v prípade internetových obchodov.



Naopak, najmenší podiel z celkových tržieb v maloobchode na Slovensku pripadá na Košický kraj, a to 5,5 %. Podiel ostatných regiónov na celoslovenských tržbách sa pohyboval vlani na úrovni okolo 6,5 % až 8 %.



Medziročne vyššie tržby dosiahli podľa Glasovej maloobchodníci v takmer všetkých regiónoch. Najvýraznejšie dokázali svoje tržby zvýšiť predajcovia v Košickom kraji, a to o 16,8 %, nasledoval Žilinský kraj s 15,2-% nárastom a Prešovský kraj, kde vzrástli tržby v maloobchode o 13,6 %. "Pokles tržieb zaznamenali jedine obchodníci v trenčianskom regióne, a aj to len veľmi mierny, o 0,5 %," dodala analytička.