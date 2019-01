Analýza: Slovensko musí viac investovať do výroby elektromobilov

Očakávanie automobiliek a ich opatrenia podľa neho v súčasnosti skôr ovplyvňujú neistoty na globálnom trhu, akými sú brexit i obchodná vojna medzi USA a Čínou.

Bratislava 24. januára (TASR) - Prepúšťanie ani znižovanie počtu pracovných zmien ohlásené v uplynulých dňoch slovenskými automobilkami nie je výsledkom vplyvu dlhodobého trendu a aktuálne nebude mať vplyv na zamestnanosť ani na HDP krajiny. Slovensko však zaostáva v príprave priemyslu na výrobu ekologickejších vozidiel a automobilový priemysel potrebuje okamžité investície do inovácií, zhodli sa viacerí analytici.



"Nie je to vplyv dlhodobého trendu zvyšovania počtu elektromobilov, pretože elektrické autá sú veľmi drahé a pre bežných ľudí prakticky nedostupné," komentoval ohlásené prepúšťanie 27 pracovníkov v závode KIA Motors Slovakia ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Očakávanie automobiliek a ich opatrenia podľa neho v súčasnosti skôr ovplyvňujú neistoty na globálnom trhu, akými sú brexit i obchodná vojna medzi USA a Čínou.



"Obdobie výrazného rastu automobilového trhu sa končí," myslí si analytik Revue priemyslu Martin Jesný. Obmedzenie výroby dieselových motorov v žilinskom závode KIA nie je podľa neho vzhľadom na celkový počet zamestnancov automobilky zásadná zmena.



Avizované zníženie počtu pracovných zmien v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia prisudzuje Jesný okrem iného aj celkovému zníženiu dopytu po malých automobiloch. "Tento segment má problémy aj u iných výrobcov," povedal Jesný. Prechod bratislavskej automobilky na trojzmennú prevádzku z pôvodne štvorzmennej pri výrobe SUV vozidiel je podľa neho dôsledkom optimalizácie procesov vo výrobe.



To však podľa odborníkov neznamená, že sa Slovenska v budúcnosti nedotknú zásadné zmeny. "Bez ďalších investícií sa nám ľahko môže stať, že ostaneme mimo hlavného prúdu vývoja v globálnom automobilovom priemysle, a hoci to nebude hneď tento rok, ani o dva, naše automobilky postupne začnú strácať konkurencieschopnosť," povedal analytik UniCredit Bank, Ľubomír Koršňák. Slovensku by potom vo výrobe automobilov hrozil osud Detroitu, alebo v Európe Belgicka.



Jesný pripomenul, že množstvo závodov automobiliek po celom svete už začína s prípravou nábehu výroby elektrických áut. "Toto akoby sa Slovensku zatiaľ vyhýbalo," myslí si analytik. Hoci trnavský závod PSA Peugeot Citroën aj žilinská KIA hovoria o postupnom zapájaní elektrických pohonov, najmä hybridov, do výroby, konkrétny produkt zatiaľ nepredstavili. Plán na výrobu elektrických áut zatiaľ nezverejnil ani bratislavský Volkswagen, či nitriansky Jaguar Land Rover. Volkswagen vyrába v Bratislave v rámci pilotného projektu elektrickú verziu svojho mestského mini auta, no s výrobou áut na originálnej platforme pre elektromobily sa zatiaľ na Slovensko nechystá.



Príprava na výrobu elektrických automobilov sa však netýka iba výrobcov áut, ale aj ich dodávateľov. "Aj v tomto nám okolité krajiny trošku utekajú. Nielenže viaceré automobilky spustili výrobu elektrických áut, ale spustila sa aj výroba modulov pre elektromobily. V Maďarsku napríklad elektrické motory, v Poľsku aj v Maďarsku sú továrne na batérie," dodal Jesný. To podľa neho navyše do týchto krajín láka aj dôležitý výskum a vývoj.