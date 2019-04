Analýza: SR a ČR majú porovnateľný komerčný chov králikov ako Nemecko

Veľkonočný zajac (králik) má podľa analýzy svoj pôvod pravdepodobne ešte v predkresťanskej dobe, a to v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari.

Bratislava 22. apríla (TASR) - Porovnateľnú úroveň komerčného chovu králikov ako Nemecko (22 králikov na 100 obyvateľov) v prepočte na obyvateľa vykazuje aj Slovensko (18 králikov na 100 obyvateľov), ako aj Česko (25 králikov na 100 obyvateľov). Uviedol to v analýze Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Priemer EÚ je podľa neho 35 králikov na 100 obyvateľov.



"Dá sa však predpokladať, že významná časť konzumu králičieho mäsa na Slovensku a v Česku má svoj pôvod mimo komerčného chovu a je saturovaná domácim chovom, ktorý má na slovenskom a českom vidieku bohatú tradíciu. Na rozdiel od priemeru EÚ (a najmä krajín na juhu Európy) je komerčná produkcia králikov v našich krajinách prevažne voľne predávaná a na bitúnkoch končí len menšia časť produkcie, menej ako 20 %," upozornil.



Veľkonočný zajac (králik) má podľa analýzy svoj pôvod pravdepodobne ešte v predkresťanskej dobe, a to v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari. Spolu so šírením kresťanstva v Európe si ho ako jeden zo symbolov osvojilo aj toto v súčasnosti najrozšírenejšie náboženstvo v našom regióne. Svoje miesto má pritom zajac nielen v kresťanstve, ale aj vo viacerých ďalších náboženstvách a mytológiách – od gréckej, egyptskej až po čínsku. Zvyčajne symbolizuje šťastie, plynúci čas, krátkosť života, označovaný je aj za atribút zmŕtvychvstania. V Byzancii bol zajac vo zvieracej symbolike zase znakom Krista.