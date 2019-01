Stavebné sporiteľne musia hľadať spôsoby, ako prilákať nových klientov

Napriek prijatým zmenám sú ale odborníci presvedčení, že stavebné sporenie zostane pre niektorých ľudí stále zaujímavé.

Bratislava 20. januára (TASR) - Stavebné sporiteľne hľadajú spôsoby, ako prilákať nových klientov. Podľa odborníkov možno za tým hľadať legislatívne zmeny, ktoré začali platiť od začiatku tohto roka. Aktuálne môžu klienti v ponuke nájsť úrokový bonus pri sporení na nových zmluvách, úvery s nižšími splátkami či zľavu z poplatku za uzatvorenie online zmluvy pre dieťa do 18 rokov.



Nižšia percentuálna štátna prémia, zúženie jej poberateľov podľa príjmu, obmedzenie poberania štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru, zrušenie inštitútu priateľských sporiteľov či osobitné limitovanie nároku na štátnu prémiu v prvom roku sporenia. Toto sú hlavné zmeny, ktoré pre sporiteľov nastali od začiatku nového roka. A sporiteľne musia na ne reagovať. V prípade niektorých produktov ponúkajú zvýhodnenia už od vlaňajška, pribudli však aj novinky v podobe sporenia s bonusom pri nových zmluvách o stavebnom sporení.



"Už začiatok roka 2019 môže naznačiť, či je systém v aktuálnom nastavení pre Slovákov naďalej atraktívny alebo nie. Prvé akciové ponuky naznačujú, že stavebné sporenie počítajú s tým, že budú musieť o klienta v tomto roku viac bojovať," myslí si senior analytik Fincentra Peter Világi.



Podobný názor má aj analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Zhodnotil, že v stavebnom sporení nezostal od začiatku tohto roka 'kameň na kameni'. "Priateľskí sporitelia, ktorí boli dlhodobo základom systému stavebného sporenia, dnes nemajú motiváciu odkladať svoje úspory do stavebnej sporiteľne. Navyše, zákon zredukoval štátnu prémiu pre ľudí s medziúverom alebo mierne nadpriemerným príjmom, a tým im zobral časť motivácie riešiť financovanie svojho bývania cez stavebnú sporiteľňu. Po týchto kritických zásahoch do systému nezostáva stavebným sporiteľniam nič iné, ako dodatočne ľudí motivovať, aby využili ich služby," myslí si Búlik, podľa ktorého jedinou šancou sporiteľní je silnejšie úverovanie v kombinácii so sporením.



Napriek prijatým zmenám sú ale odborníci presvedčení, že stavebné sporenie zostane pre niektorých ľudí stále zaujímavé. "Banky budú stále viac ľudí tlačiť do toho, aby si našetrili pred čerpaním hypotéky aj vlastné prostriedky. A stavebné sporenie je produkt na to vhodný," podotkol odborník portálu Finančný kompas Maroš Ovčarík.



Ďalšie kroky stavebných sporení budú podľa Világiho závisieť predovšetkým od reakcie klientov na prijaté zmeny. "Mnohí sporitelia budú stavebné sporenie využívať naďalej, pretože sú naň zvyknutí, podobne ako využívajú na uloženie voľných financií bežné účty alebo vkladové produkty bánk bez ohľadu na to, že úročenie týchto riešení je blízke nule. Tí uvedomelejší, ktorí venujú starostlivosti o úspory viac pozornosti, zrejme siahnu po alternatívnych riešeniach, napríklad podielových a indexových fondoch," myslí si Világi. V prospech sporiteľní však môžu hrať aj viaceré riziká pre globálnu ekonomiku, či sprísnenie podmienok úverovania na Slovensku.