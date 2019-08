Analýza: Takmer šestina slovenských firiem býva vo virtuálnych sídlach

Najobľúbenejšími virtuálnymi sídlami sú bratislavské adresy Karpatské námestie (2105 firiem), Kopčianska (1514 spoločností) a Betliarska ulica (960 podnikov).

Bratislava 14. augusta (TASR) - Podnikanie z virtuálneho sídla naberá na popularite aj v prípade slovenských firmách. Kým ešte koncom minulého roka takto svoju adresu podnikania riešilo 39.890 spoločností, ku koncu júna tohto roka túto možnosť využívalo o 8100 podnikov viac, teda 47.990 spoločností. Vyplýva to z údajov spoločnosti Bisnode.



"Len na týchto troch adresách si zapísalo svoje sídlo od začiatku roka 529 nových firiem. Narastajúci záujem je vidieť v rámci celého Slovenska. Môže súvisieť aj s nárastom nových spoločností či jednoosobových eseročiek, ktoré nemajú vlastné podnikateľské priestory, a preto využívajú služby virtuálneho sídla. A to aj napriek tomu, že virtuálna adresa môže byť v obchodnom styku rizikovým faktorom," vysvetľuje analytička spoločnosti Bisnode Petra Štěpánová.



Aj keď najviac firiem si zapísalo podnikanie na papieri v Bratislave, do Top 10 výberu virtuálnych adries sa dostali aj Hlavná ulica v Štúrove (692 firiem), Moldavská cesta v časti Košice – Juh (646 podnikov) či banskobystrické Námestie SNP (522 firiem).



Z virtuálneho sídla riadi svoj biznis aktuálne 45.986 spoločností s ručením obmedzeným a 2004 akciových spoločností, čo je spolu 47.990 podnikov.



"Podľa našich databáz podnikalo na Slovensku ku koncu júna spolu 282.640 firiem. Výhody virtuálneho sídla tak využíva približne 17 % podnikov," uzatvára Štěpánová.