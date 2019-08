Analýza: Uchádzači o zamestnanie by mali zdôrazňovať mäkké zručnosti

Medzi najčastejšími požiadavkami, ktoré v roku 2019 zadávajú firmy, čo hľadajú nových zamestnancov so stredoškolským vzdelaním, sú zodpovedný prístup, komunikačné schopnosti, prax, samostatnosť.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Na trhu práce sa možno stretnúť s novodobým rozmýšľaním zamestnávateľov, ktorí čoraz viac uprednostňujú mäkké zručnosti pred tými tvrdými, teda odbornými. Pracovný portál Profesia.sk sa pozrel na to, aké požiadavky majú firmy v tomto roku najčastejšie.



"Z týchto zistení je cítiť, že firmy stále častejšie hľadajú ľudí, ktorí vedia rozmýšľať a rozhodovať sa samostatne. Spôsob vedenia práce prikazovaním presných úkonov sa tak v mnohých firmách vytráca a vidíme prechod k väčšej zodpovednosti zamestnancov za svoju prácu," zdôrazňuje Nikola Richterová z Profesie.



Najčastejšia požiadavka zamestnávateľoch pri pozíciách, ktoré vyžadujú vysokú školu, je znalosť anglického jazyka. Kým pri týchto pozíciách je ovládanie angličtiny takmer nevyhnutnosťou, pri stredoškolských pozíciách skončila táto znalosť až na piatom mieste.



Medzi vysokoškolskými pozíciami sú podľa analýzy vyžadované často ovládanie MS Office, komunikačné schopnosti, analytické myslenie, ale aj príjemné vystupovanie.



Napriek tomu, že na Slovensku je zaužívané písať do životopisu skôr tvrdé zručnosti, spoločnosť Profesia odporúča uchádzačom spomenúť aj tie mäkké. Požiadavky na mäkké zručnosti sú tiež trendom, ktorý prichádza aj vďaka situácii na trhu práce. Firmy si zvykli na to, že hľadajú skôr šikovných flexibilných ľudí, ktorých už odborné znalosti vedia naučiť sami.



Skutočnosť, že zamestnávatelia majú v posledných mesiacoch a rokoch väčšie problémy s hľadaním novej pracovnej sily spôsobila, že možno pozorovať znižovanie ich nárokov. Vidieť to napríklad pri vyžadovaní vysokoškolského vzdelania 2. stupňa. Kým v roku 2016 požadovalo magisterský či inžiniersky titul 15 % pracovných inzerátoch, v súčasnosti je to necelých 12 %.



V roku 2016 vyžadovalo znalosť anglického jazyka viac ako 43 % ponúk. V tomto roku podiel klesol na niečo vyše 38 %. Podobný vývoj vidno pri nemeckom jazyku. V roku 2016 išlo o vyše 12 % ponúk s touto požiadavkou. V roku 2019 je to zatiaľ necelých 10 %.