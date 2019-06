Analýza: Uvoľnenie menovej politiky ECB problémy eurozóny nevyrieši

Podľa hlavného ekonóma Czech Fund Lukáša Kovandu sa doterajšie pokusy ECB oživiť ekonomiku prostredníctvom extrémne nízkych úrokových sadzieb ukázali ako neúspešné.

Bratislava 19. júna (TASR) – Prípadné ďalšie uvoľnenie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré v utorok (18. 6.) avizoval jej prezident Mario Draghi v súvislosti s neplnením inflačných cieľov banky, zásadné problémy eurozóny nevyrieši. Rast ekonomiky krajín používajúcich euro skôr závisí od spôsobu odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ), obchodných vojen USA a proreformného úsilia jednotlivých vlád eurozóny, zhodli sa na tom analytici oslovení TASR.



"Kroky ECB sú na hranici jej možností, ako pomôcť ekonomike. Prezident banky Mario Draghi pravidelne, doslova ako pokazený gramofón, kritizuje vlády za nedostatočné a pomalé reformné úsilie a vyzýva aj na dosiahnutie prorastovo naklonenejšieho stavu verejných financií. Žiaľ, akoby hrach na stenu hádzal. Eurozóna sa v tomto smere nachádza akoby v začarovanom kruhu. Vždy, keď sa zhoršia jej rastové vyhliadky, ECB pribehne na pomoc uvoľnením menovej politiky, čo znižuje tlaky na robenie ráznejších reforiem," povedal analytik J&T Banky Stanislav Pánis.



Podľa hlavného ekonóma Czech Fund Lukáša Kovandu sa doterajšie pokusy ECB oživiť ekonomiku prostredníctvom extrémne nízkych úrokových sadzieb ukázali ako neúspešné. Kovanda pripomenul, že Draghi, ktorý šéfuje ECB od roku 2011, ani raz počas tohto obdobia úrokové sadzby nezvýšil, iba ich znižoval alebo nechával bez zmeny. "To nesvedčí o prílišnej úspešnosti tohto prístupu," povedal Kovanda.



Podľa analytikov môže ECB okrem zníženia úrokových sadzieb do záporných hodnôt spustiť napríklad aj ďalší program nákupu dlhopisov. "Ten posledný program nákupov aktív, to znamená vlievania peňazí do ekonomiky, ukončila ECB koncom minulého roka. Zníženie úrokových sadzieb do záporu by však malo aj vedľajšie negatívne účinky, čo by mohla centrálna banka zmierniť zavedením viacúrovňového systému depozitných sadzieb," uviedla analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.



V očakávaní výsledkov prípadného uvoľnenia menovej politiky sú analytici opatrní. Podľa Pánisa nebudú kľúčom k rozbehu európskej ekonomiky ani tak kroky ECB, ale skôr to, čo sa udeje v Číne. "Eurozóna má obrovskú exportnú expozíciu voči krajine draka. Ak sa jej ekonomika oživí vďaka ohlásenej fiškálnej a menovej stimulácii, pozitívne dosahy pocíti aj Európa," uviedol analytik.



Podľa Dovalovej je hlavným dôvodom zmeny Draghiho rétoriky hrozba obchodnej vojny, ktorú iniciuje USA, a ktorá by ovplyvnila globálnu a európsku ekonomiku. Obchodné spory majú najväčší dosah na Nemecko, ktoré v poslednom čase nevykazuje priaznivé čísla rastu ekonomiky. "Spomalenie nemeckej ekonomiky už je viditeľné od polovice minulého roka a prognózy nie sú najpriaznivejšie v nadväznosti na spomaľovanie globálneho obchodu," upozornila Dovalová, ktorá podobne ako Pánis považuje za ďalšie riziko pre eurozónu aj možný tvrdý brexit.



Na Draghiho vyjadrenia už zareagoval oslabením aj kurz eura. To tvrdo kritizoval americký prezident Donald Trump, podľa ktorého ide o "neférovú" výhodu. Hoci u šéfa Bieleho domu nie je možné podľa Pánisa vylúčiť žiadnu reakciu, vyhrotenie obchodnej vojny analytik neočakáva, pretože by poškodila aj americkú ekonomiku. "To si Trump pri snahe byť znovuzvolený do Bieleho domu v budúcom roku nebude môcť dovoliť," dodal Pánis.