Analýza: Zemiaky sú na Slovensku takmer o 60 % drahšie ako vlani

Bratislava 6. júna (TASR) - Zemiaky sú na Slovensku takmer o 60 % drahšie ako vlani. Ich priemerná cena je najvyššia minimálne za posledných 20 rokov. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Slovenského farmárskeho družstva (SFD).



Zemiaky sa podľa Evy Sadovskej, analytičky SFD, na Slovensku v apríli 2019 predávali v priemere za 0,95 eura za jeden kilogram (kg). Oproti aprílu 2018, keď sa cena pohybovala v priemere na úrovni 0,60 eura/kg, tak ide o nárast ceny zemiakov o 58,3 %.



Uviedla, že počas posledných 20 rokov, respektíve od začiatku milénia, sa zemiaky predávali za cenu vyššiu ako 0,90 eura/kg iba počas niekoľkých mesiacov. Aktuálna priemerná cena za jeden kilogram zemiakov na úrovni 0,95 eura/kg je tak najvyššia od začiatku milénia. Na porovnanie, priemerná cena zemiakov za posledných desať rokov sa evidovala na úrovni 0,57 eura/kg.



Slovensko nie je podľa Sadovskej jedinou krajinou, ktorá sa borí so zdražovaním zemiakov na pultoch v obchodoch. Tento trend evidujú, a to pomerne výrazne, aj v okolitých krajinách V4. V Maďarsku sa v apríli 2019 podľa údajov Eurostatu zaznamenal medziročný nárast ceny zemiakov o 75,8 %, v Poľsku o 75,7 % a v Českej republike o 61 %. V EÚ ako celku sú sumy na cenovkách zemiakov o 28,2 % vyššie ako vlani, v eurozóne o 21,6 %.



Sadovská doplnila, že v Poľsku sa v apríli 2019 predávali zemiaky v prepočte na eurá v priemere za 0,55 eura/kg, v Maďarsku za 0,88 eura/kg a v Českej republike za 0,92 eura/kg. Ceny zemiakov predávaných na Slovensku sú tak v rámci V4 najvyššie, to ale platí dlhodobo aj o celkovej úrovni cien potravín. Čiže zemiaky ani v tomto prípade nie sú výnimkou.



"Na problém zvyšujúcich sa cien zemiakov upozornili v apríli ako prví naši susedia z Českej republiky. Ako dôvod uvádzajú sucho, a teda slabšiu úrodu vlani, ale problém vidia aj v skladovacích kapacitách. Zásoby domácich zemiakov tak dochádzajú alebo došli a zemiaky sa tak momentálne dovážajú zo zahraničia do obchodov za vyššie ceny. Tento istý problém bol potvrdený pestovateľmi či producentmi aj na Slovensku. Odborníci ale hovoria aj o tom, že pestovať je potrebné také druhy zemiakov, o ktoré slovenský spotrebiteľ prejavuje záujem," dodala v analýze Sadovská.