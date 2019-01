Firmy by mali v prípade tvrdého brexitu riešiť aj zabezpečenie obchodu

Momentálne je obchodný a platobný styk slovenských firiem s britskými rovnaký ako s akýmkoľvek iným štátom, na trhu však vzniká istá nervozita, uvádza oblastný manažér Coface Slovensko Juraj Janči.

Bratislava 27. januára (TASR) – Aj firmy na Slovensku, ktoré majú obchodného partnera vo Veľkej Británii, by v prípade tzv. tvrdého brexitu mali riešiť otázky ochrany svojho obchodného vzťahu. Upozornila na to nadnárodná spoločnosť Coface.



"V prípade tvrdého brexitu sa naše firmy budú musieť pripraviť na realitu, ktorá tu bola pred vstupom Spojeného kráľovstva do obchodného priestoru Európskej únie (EÚ)," podotkol oblastný manažér Coface Slovensko Juraj Janči s tým, že zabezpečiť si informácie aj o kreditnom limite partnera a pokryť si riziko kurzových strát by si mali aj už poistené firmy.



Momentálne je podľa neho obchodný a platobný styk slovenských firiem s britskými rovnaký ako s akýmkoľvek iným štátom, registruje však na trhu istú nervozitu. "Po veľkých úpadkoch špecializovaných predajcov spotrebnej elektroniky a spotrebného tovaru je teraz problematické obdobie pre veľké vydavateľstvá a zábavné domy," skonštatoval.



Neistotu vo vzťahu Británie a EÚ na trhu zaznamenáva aj makrostratég Saxo Bank Christopher Dembik. Podľa neho je isté, že firmy s vysokou angažovanosťou na trhoch Spojeného kráľovstva zažijú ťažké časy. "Od 1. januára 2016 je výkonnosť spoločností, ktorých väčšina príjmov pochádza zo Spojeného kráľovstva, negatívna (-4 %). Výkonnosť firiem, ktoré, naopak, nie sú od britského trhu závislé, stúpla až o 40 %. Tento priepastný rozdiel sa pravdepodobne nezmení, ak bude chaos ohľadom brexitu pokračovať," myslí si Dembik.



Slovenským firmám, ktoré budú aj po prípadnom tvrdom brexite obchodovať s britskými, manažér Coface odporúča preveriť si odberateľa. "A aj pokiaľ sú firmy poistené, dať na odporučenie poisťovne a zabezpečiť si informácie o kreditnom limite a bonite odberateľa. Odporúčame rovnako si pokryť aj riziko kurzových strát," dodal.



V prípade tvrdého brexitu je podľa neho potrebné pripraviť sa na zavedenie colných a pasových opatrení. Vplyv odchodu Británie z EÚ na makroekonomiku bude podľa Dembika v podobe nižšieho ekonomického rastu či vyššej inflácie v dôsledku slabšieho kurzu libry. Predpokladá tiež zníženie miery úspor, keďže Briti budú musieť využiť svoje úspory, aby sa vyrovnali s hospodárskym spomalením.