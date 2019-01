Analýza: Región SVE by si mal udržať zdravé tempo rastu HDP

Najväčšie prekážky hospodárskeho rastu v regióne SVE sú slabnúci trh práce, predovšetkým v Českej republike a Maďarsku.

Bratislava 16. januára (TASR) - Región strednej a východnej Európy (SVE) by si mal udržať zdravé tempo rastu ekonomiky aj v tomto roku. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) by mal byť vo väčšine krajín na úrovni okolo 3 % a viac. Slovensko by pritom malo byť v skupine krajín, ktoré zaznamenajú najsilnejší rast ekonomiky v regióne. Rizikom však ostáva tvrdý brexit či slabnúci trh práce. Vyplýva to z dlhodobého výhľadu, ktorý zverejnila skupina UniCredit.



Po cyklickom vrchole v roku 2017 a priemerným rastom HDP na úrovni 3,7 % v roku 2018, by mal hospodársky rast aj v roku 2019 ostať nad úrovňou potenciálu v priemere okolo 3,2 %. V roku 2020 by mal spomaliť v dôsledku potenciálne slabšieho svetového obchodu.



Krajiny v regióne SVE, ktoré sú členmi EÚ, majú potenciál predbehnúť iné rozvíjajúce sa trhové ekonomiky vďaka menšej závislosti regiónu SVE na príleve zahraničného kapitálu, väčšej miere fiškálnych stimulov, voľnejším finančným podmienkam a prístupu k eurofondom, ako aj pozitívnemu vplyvu klesajúcich cien komodít. "Slovensko, Bulharsko a Maďarsko vykážu v roku 2019 najsilnejší rast HDP v regióne," očakáva UniCredit.



Najväčšie prekážky hospodárskeho rastu v regióne SVE sú slabnúci trh práce, predovšetkým v Českej republike a Maďarsku, a prípadný tvrdý brexit, ktorý by mal negatívne dôsledky z dôvodu nových obchodných prekážok, ktoré by utlmili vývozy aj investície v regióne SVE. "Z hľadiska nepriaznivého dosahu brexitu sú najzraniteľnejšími trhmi regiónu SVE Slovensko a Česká republika. Rusko a Turecko by sa mohli opäť vyvíjať nezávisle od ostatku regiónu tak, ako tomu bolo aj v roku 2018," predpokladá banková skupina.



Hlavnými zdrojmi rastu ekonomík regiónu SVE budú domáci dopyt a najmä spotreba, podporené nízkou nezamestnanosťou a vyššími mzdami, zatiaľ čo vývozy už v najbližších rokoch pravdepodobne vykážu cyklické spomalenie.



Rast poskytovania úverov by mal byť v bankovom sektore regiónu SVE v roku 2019 pomerne silný, na úrovni približne okolo 4 % - 4,5 %, pričom retailové úvery, podporované vyššími disponibilnými príjmami, nízkou nezamestnanosťou a vysokou spotrebou, by mali stále vykazovať vyšší rast než korporátne úvery.



Zvýšený záujem o retailové bankovníctvo za posledné roky je viditeľný aj pri pohľade na stratégie bánk z hľadiska synergií s inými obchodnými oblasťami, ako napríklad poisťovníctvo, správa majetku a lízing či partnerstvami vo všeobecnejšej rovine. "Banky v regióne SVE majú stále priestor na rast v oblasti poskytovania úverov prostredníctvom zjednodušenia a sprehľadnenia úverových procesov a prostredníctvom digitalizácie, aby dokázali ponúkať na mieru šité produkty a služby," dodal UniCredit.