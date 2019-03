Angeloni: Recesia v Taliansku je kvôli vládnej hospodárskej politike

Angeloni na podujatí v Ríme povedal, že rastúce výnosy z talianskych dlhopisov viedli k prísnejším úverovým podmienkam. A dodal, že ekonomika by profitovala zo zníženia nákladov na obsluhu dlhov.

Rím 13. marca (TASR) - Za recesiu, do ktorej sa prepadla talianska ekonomika v poslednom kvartáli minulého roka, si môže krajina sama. Je dôsledkom vládnej hospodárskej politiky, ktorá spôsobila rast výnosov zo štátnych dlhopisov. Uviedol to Ignazio Angeloni, člen Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky.



Angeloni na podujatí v Ríme povedal, že rastúce výnosy z talianskych dlhopisov viedli k prísnejším úverovým podmienkam. A dodal, že ekonomika by profitovala zo zníženia nákladov na obsluhu dlhov.



Výkon talianskej ekonomiky sa vo 4. štvrťroku 2018 medzikvartálne znížil o 0,1 %, rovnako ako v predchádzajúcom 3. štvrťroku. Pokles hrubého domáceho produktu (HDP) dva kvartály po sebe sa považuje za technickú recesiu.



A za celý rok 2018 sa rast talianskej ekonomiky spomalil na 0,9 % z 1,6 % v predchádzajúcom roku.



Viaceré ekonomické ukazovatele sú pritom stále slabé, alebo sa zhoršujú. To naznačuje, že v blízkej budúcnosti sa tretia najväčšia ekonomika eurozóny pravdepodobne nevráti k rastu a jej výkon sa môže ešte zhoršiť.



Koalícia protisystémového Hnutia piatich hviezd a Ligy Severu sa už pri návrhu rozpočtu na tento rok dostala do sporu s Európskou úniou, pre porušenie fiškálnych pravidiel bloku.



Európska komisia pohrozila Rímu spustením disciplinárneho konania. Taliansko následne predložilo revidovaný návrh rozpočtu.



Rím pôvodne počítal v tomto roku s rozpočtovým schodkom 2,4 % (HDP) po vlaňajšom deficite 1,8 % HDP. Revidovaný návrh rozpočtu počíta s deficitom na úrovni 2,04 % HDP. Ale trhy už na samotný fakt, že schodok v rozpočte Talianska tento rok stúpne, zareagovali zvýšením výnosov z jeho dlhopisov.