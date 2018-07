V strojárstve zachýba do roku 2022 v priemere 3000 absolventov ročne

Najrýchlejším riešením a nevyhnutnou voľbou je dovoz kvalifikovaných pracovníkov z cudziny.

Bratislava 13. júla (TASR) - Jednou z najväčších výziev pre zamestnávateľov v priemysle zostáva podľa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Najväčší nedostatok eviduje v strojárstve, kde bude do roku 2022 chýbať v priemere 3000 absolventov ročne. TASR o tom informovala hovorkyňa asociácie Silvia Šeptáková.



V odvetviach priemyslu, ktoré zastupuje APZ, bude do roku 2020 potrebovať 45.000 zamestnancov, doplnila. Najrýchlejším riešením a nevyhnutnou voľbou je dovoz kvalifikovaných pracovníkov z cudziny. "Asociácia chce v druhom polroku upriamiť pozornosť vlády na zjednodušenie pravidiel sezónneho zamestnávania," avizovala s tým, že množstvo výrob pociťuje zvýšený dopyt po pracovnej sile v konkrétnej časti roka.



Stáva sa, že pri sezónnom zamestnávaní je proces taký zdĺhavý, že kým pracovník nastúpi do zamestnania, sezóna sa skončí, alebo si nájde prácu inde a firma o neho napokon príde, priblížila. V tejto súvislosti zdôraznila, že situáciu komplikuje nedostatočná personálna kapacita cudzineckej polície. "Budeme apelovať na novú ministerku vnútra, aby dotiahla do úspešného konca prísľub svojho predchodcu o vybudovaní 5 nových pobočiek," konštatovala.



APZ je vyššia zamestnávateľská organizácia, v ktorej je šesť priemyselných zväzov, pričom reprezentuje 74 % slovenského priemyslu. V roku 2017 narástol zisk jej členských spoločností pred zdanením oproti roku 2016 o 4,21 %, informovala Šeptáková. "Predpokladáme, že tržby priemyselných podnikov tento rok stúpnu. Avšak v súvislosti s výrazným rastom osobných mzdových nákladov v roku 2018 a 2019 očakávame pokles ziskov,“ uzavrela.