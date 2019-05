ASINS: Navrhované zastavenie exekúcie poskytuje ochranu špekulantom

Výsledkom navrhovaného zastavenia exekúcii bude:

- Zastavenie exekúcií voči tisíckam špekulantov, ktorí si zobrali a minuli úvery, či neplatili štátu a dokázali sa vyhýbať exekúcii 5 rokov, čo nie je vôbec náročné, ak sa tomu aspoň trochu venujete.

- Zaplatenie trov exekútorom z daní občanov v predpokladanej výške 40 miliónov € a výpadok v štátnom rozpočte vyplývajúci odpísaných pohľadávok.

- Odkaz špekulantom, že po čase štát ich dlhy vyrieši, a preto nemusia svoje dnešné dlhy platiť.

Bratislava 7. mája (OTS) - Členovia Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) evidujú stovky prípadov, keď dlžníci uhradia svoj dlh aj po 5 rokoch. Neexistuje rozumný dôvod, aby boli takíto dlžníci paušálne zvýhodňovaní.Štát navrhovaným zákonom podporuje neplatičov, ktorí sa snažia skrývať svoj majetok či príjmy a vyhýbajú sa exekúcii, tvrdia experti ASINS.Zastavením exekúcií aj voči dlžníkom Sociálnej poisťovne, Finančnej správy a podobne sa občania skladajú aj na výpadok príjmov verejných rozpočtov.Na Slovensku existuje veľká skupina dlžníkov pomenovateľných ako „neplatiči profesionáli“, ktorí majú „know-how“ na vyhýbanie sa exekúciám. Najmä voči týmto neplatičom chce štát exekúcie zastaviť.Podľa štatistiky ASINS takíto dlžníci až v 60 % prípadoch nesplatili ani len výšku istiny (t. j. sumu, ktorú si požičali). ASINS preto navrhuje, aby sa exekúcie na vymoženie istiny nezastavovali. Zároveň každáje vymožená až. Ide najmä o prípady, keď sa dlžníci snažia prevádzať majetok, aby sa vyhli exekúcii, pracujú na čierno, no po čase im vyhýbanie sa svojim dlhom komplikuje život natoľko, že sa zamestnajú a po nástupe do zamestnania exekútor dlh od dlžníka vymôže.Zo štatistik ASINS vyplýva, že priemerná výška pohľadávky vymáhaná v exekúcii je 1 400 €. Ide o sumu, ktorú by väčšina dlžníkov vedela uhradiť v splátkach. Bežné je rozloženie až na 8 rokov. Problémom je neochota ľudí uhrádzať svoje dlhy a čakanie, že dlhy za nich vyrieši štát, ako im neustále sľubujú rôzni politici.Asociácia slovenských inkasných spoločností vyzýva ministra spravodlivosti na otvorenú spoluprácu a dialóg pri tvorbe zákonov o zastavení exekúcií nielen s Asociáciou slovenských inkasných spoločnosti, ale i s Asociáciou leasingových spoločností a zástupcami finančných inštitúcií, ktoré majú jasný prehľad o dlžníkoch a ich bežnom správaní.“ konštatuje, viceprezident ASINSu. „“ uzatvára