Niektoré herne odmietajú dodržiavať nový prevádzkový čas

Bratislava 4. marca (TASR) - Hazardné hry v herniach skončili nonstop prevádzku, od 1. marca sa po tretej ráno hranie zakazuje. Niektorí prevádzkovatelia si však novelu zákona vysvetľujú inak. Asociácia zábavy a hier (AZAH) preto vyzýva svojich členov, aby dodržiavali nový prevádzkový čas a neporušovali zákon.



Asociácia požiadala Ministerstvo financií (MF) SR o jasný výklad novely zákona, ktorá okrem iného obmedzila prevádzkový čas hrania hazardných hier od 3. do 10. hodiny. Niektorí prevádzkovatelia herní sa totiž podľa AZAH voči obmedzeniu ohradili s argumentom, že licenciu na svoje prevádzky získali v čase, keď zákon prevádzku hazardných hier časovo nezakazoval a teda až do vypršania jej platnosti nechajú svoje herne aj naďalej otvorené nonstop.



"Je neprijateľné, aby jedna časť prevádzkovateľov herní rešpektovala nové nariadenie a stroje vypla o tretej hodine ráno, zatiaľ čo iní si podľa svojho právneho výkladu zákona nechajú svoje herne naďalej otvorené nonstop," skonštatovala v stanovisku pre médiá hovorkyňa AZAH Dominika Lukáčová.



Ministerstvo financií vydalo na svojej webovej stránke minulý týždeň odpovede na najčastejšie kladené otázky k novému zákonu, kde okrem iného zaujalo jednoznačné stanovisko aj k tejto problematike. "Nové podmienky a povinnosti sa vzťahujú na všetkých prevádzkovateľov hazardnej hry a musí ich dodržiavať každý prevádzkovateľ od účinnosti zákona," cituje asociácia zo stanoviska MF SR.



Asociácia preto vyzýva všetkých svojich členov, ako aj ostatné firmy podnikajúce v oblasti hazardných hier, aby dodržiavali nový prevádzkový čas a nekonali v rozpore so zákonom.



"Je síce na kontrolných orgánoch, aby dohliadali na dodržiavanie tohto zákona a udeľovali sankcie za jeho porušovanie, no my apelujeme predovšetkým na nevytváranie zbytočného napätia," doplnila Lukáčová.



Upozornila zároveň na to, že doba si vyžiadala prísnejšiu reguláciu hazardu a aj verejnosť sleduje, ako ju herne dodržiavajú. "Nepotrebujeme vytvárať sami dôvody k antipatii s našimi prevádzkami a dávať niektorým skupinám zámienky k úplnému zrušeniu legálneho hazardu, keďže práve kamenné prevádzky sú pod najprísnejším dohľadom," dodala Lukáčová.



Ministerstvo zároveň objasnilo, že v herniach je možné prevádzkovať bar či kaviareň aj mimo času obmedzujúceho hranie, aj v tomto čase je však potrebné overovať fyzické osoby pri vstupe do herne v registri vylúčených osôb.