Austrália zvolá do servisov pre airbagy od Takaty vyše milióna áut

Sydney 28. mája (TASR) - Austrália rozhodla, že do servisov musí ísť ďalších vyše milióna áut vybavených potenciálne problematickými airbagmi od japonskej firmy Takata. Rozsah najväčšieho povinného zvolávania áut do servisov v krajine sa tak zvyšuje už na takmer 4 milióny vozidiel.



Airbagy od spoločnosti Takata sú spájané s minimálne 18 úmrtiami a zhruba 180 zraneniami po celom svete. Riziko airbagov od Takaty spočíva v tom, že za určitých okolností môžu vyvíjače tlaku pri aktivácii airbagov vybuchnúť a do priestoru vozidla vymrštiť množstvo plastových a kovových úlomkov. To viedlo k masovému zvolávaniu áut s airbagmi od firmy Takata vo svete, následne k obrovským nákladom spoločnosti, čo ju v lete minulého roka donútilo oznámiť bankrot.



Austrália už pred časom nariadila automobilkám vrátane firiem Volkswagen, Audi, Ford a Toyota, aby do 31. decembra 2020 vymenili vo svojich vozidlách takmer 3 milióny airbagov. V prípade, že sa tak nestane, budú čeliť vysokej pokute. Ešte pred najnovším oznámením o ďalšom sťahovaní áut z trhu sa zvolávanie dotklo okolo 2,8 milióna vozidiel.



Austrálska komisia na ochranu spotrebiteľov a hospodárskej súťaže (ACCC) v pondelok informovala, že okrem už skôr zverejneného počtu musia automobilky zvolať do servisov ďalších 1,1 milióna vozidiel. Termín stanovený nebol, podľa úradov však majitelia áut zvolávaných dodatočne, budú informovaní.