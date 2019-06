Austrálii vraj hrozí zavedenie ciel na vývoz hliníka do USA

Noviny New York Times totiž v nedeľu (2. 6.) uviedli, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje zavedenie ďalších colných poplatkov v tomto mnohomiliardovom odvetví priemyslu.

Canberra 3. júna (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison v pondelok bagatelizoval fámy o možnom obchodnom spore s USA, ktoré údajne zvažujú clá na dovoz hliníka z Austrálie.



"Máme dohodu so Spojenými štátmi a fungujeme v rámci tejto dohody," povedal Morrison.



Noviny New York Times totiž v nedeľu (2. 6.) uviedli, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje zavedenie ďalších colných poplatkov v tomto mnohomiliardovom odvetví priemyslu. Austrália svojimi dodávkami pokrýva približne 6 % spotreby hliníka v USA. Tento kov sa používa na výrobu celej škály produktov, od plechoviek až po komponenty lietadiel.



Canberra získala v minulom roku výnimku z ciel na dovoz ocele a hliníka do USA, ale ako sa zdá, niektorí predstavitelia vo Washingtone si to chcú znova premyslieť.



Clá na austrálsky dovoz by otvorili novú frontu v obchodných vojnách prezidenta Trumpa a podkopali by pozíciu nedávno opätovne zvolenej vlády premiéra Morrisona, ktorá v kampani poukazovala na svoje tesné väzby s Bielym domom.



Morrison dodal, že jeho vláda "úzko spolupracuje s predstaviteľmi USA a Bielym domom na týchto pálčivých otázkach".