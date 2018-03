Automobilka Kia predstavila nové dodatky k zmluve, odborári nesúhlasia

V prvej alternatíve KMS ponúka priemerný rast základnej mzdy o 62 eur v troch po sebe nasledujúcich rokoch 2018, 2019 a 2020.

Teplička nad Váhom 14. marca (TASR) – Vedenie automobilky Kia Motors Slovakia (KMS) pripravilo dve alternatívy možného rastu platov zamerané na zvýšenie tarifných miezd či vytvorenie nových vyšších platových tried. Dodatok ku kolektívnej zmluve odporučila mediátorka prijať na dva roky, to však zamestnancom nevyhovuje. Podľa predsedu Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO KIA Žilina Miroslava Chládeka, by sa mali dodatky prejednávať na dobu jedného kalendárneho roka tak ako doteraz. Nevyhovuje im ani výška čiastok, ktoré chce spoločnosť dosadiť do príplatkov a taríf uvedených v návrhu.



V prvej alternatíve KMS ponúka priemerný rast základnej mzdy o 62 eur v troch po sebe nasledujúcich rokoch 2018, 2019 a 2020. „Firma zároveň navrhla aj zvýšenie príplatku za prácu v noci v rokoch 2018 a 2019,“ priblížil hovorca KMS Jozef Bačé s tým, že v roku 2020 by spoločnosť zaviedla nový príplatok za poobednú zmenu. Po započítaní ďalších bonusov by mzda zamestnanca v najpočetnejšej tarifnej triede stúpla o 90 eur mesačne v každom z uvedených rokov.



Druhá alternatíva podľa Bačého počíta s platnosťou dodatku ku kolektívnej zmluve iba na dva roky. „Základná mzda by narástla o 60 eur mesačne. Došlo by aj k zvýšeniu príplatku za nočnú zmenu,“ doplnil. Po započítaní ostatných bonusov by sa priemerná mzda v najpočetnejšej tarife zvýšila o 87,60 eura v tomto aj budúcom roku.



Prezident spoločnosti Dae-Sik Kim si myslí, že trojročná dohoda na zvyšovaní platov je výhodnejšia ako dvojročný variant. „Ponúka spoločnosti možnosť dlhodobejšieho plánovania. Preto KMS môže v takomto prípade zamestnancom garantovať výraznejší nárast miezd,“ vysvetlil.



Podľa Chládeka by však čiastky, ktoré sa dosádzajú či už do príplatkov alebo do taríf, mali kopírovať minimálne výsledok minulého roku, čo bolo v celkovom prepočte okolo 115 eur. „Doterajšie návrhy sa pohybujú na nižšej hranici,“ uviedol.



Chládek však ocenil, že zamestnávateľ ustúpil od niektorých svojich návrhov, ktoré od začiatku brzdili kolektívne vyjednávanie. „O našom ďalšom postupe rozhodne nedeľná konferencia, kde zaujmeme k veci stanovisko a budeme diskutovať nielen o návrhoch spoločnosti, ale i o našom návrhu,“ uzavrel.



Priemerná mzda výrobného zamestnanca spoločnosti Kia Motors Slovakia podľa januárových informácií dosiahla v minulom roku 1458 eur. "Uvedená suma zahŕňa základnú mzdu, jednotlivé príplatky, vrátane príplatkov za prácu nadčas, letný a vianočný bonus, ako aj koncoročný bonus za dosiahnutie výrobného cieľa. Rozdiel medzi priemernou mzdou vo výrobnom závode a v žilinskom regióne každým rokom narastá, pričom v minulom roku dosiahol už viac ako 440 eur," doplnil vtedy Bačé.



Kia Motors Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Vybudovali ho v rokoch 2004 až 2006. Výrobu automobilov, ako aj motorov pre osobné autá, spustili v decembri 2006. Na Slovensku v súčasnosti Kia zamestnáva viac ako 3800 ľudí. Vyrába modely Kia cee’d v dvoch karosárskych úpravách – päťdverový cee’d, Sportswagon, športovo-úžitkový Kia Sportage a rodinné MPV Kia Venga. Od začiatku sériovej výroby opustilo brány závodu už viac ako 2,9 milióna vozidiel a vyše 4,4 milióna motorov.