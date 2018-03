Autonómne autá výrazne zlepšia hospodárnosť využívania vozidiel

Výdavky motoristov by sa mohli znížiť až o 90 % na odjazdený kilometer.

Viedeň 17. marca (TASR) - Autonómne vozidlá môžu v budúcnosti viesť k poklesu počtu áut na cestách, no zároveň sa však výrazne zvýši počet odjazdených kilometrov. Ako ďalej dodal odborník na umelú inteligenciu (UI) Chris Boos pri príležitosti odovzdávania ocenenia Marcus autoklubu ÖAMTC, dôvodom bude okrem iného podstatné zníženie nákladov pre spotrebiteľov.



Výdavky motoristov by sa podľa neho mohli znížiť až o 90 % na odjazdený kilometer. Boos počíta s vysokými úsporami na spotrebe surovín, ako aj s vyšším počtom kilometrov na každé osobné vozidlo, čím sa zlepší hospodárnosť automobilov. "Auto sa v súčasnosti využíva len na 2 %, zvyšný čas len niekde stojí," dodal riaditeľ ÖAMTC Oliver Schmerold.



Boos predpokladá, že ľudia si budú cielene objednávať autonómne autá, keď ich budú potrebovať, a platiť budú podľa počtu kilometrov. "Myslím, že nás čakajú veľké zmeny," dodal. Pre takúto účelovú mobilitu môžu byť autá vybavené, napríklad, posteľou, kancelárskym zariadením alebo detskou izbou. Nezmizne ani zábava, keďže samotná mobilita sa stane zdrojom zábavy. Ako príklad uviedol vozidlo, ktoré bude naprogramované tak, aby jazdilo razantne ako pilot Formuly 1.



Európa by sa podľa Boosa mala stať pionierom v oblasti autonómnej mobility. Automobilový priemysel má pre to najlepšie predpoklady, netrúfa si však. Existuje už aj ochota verejnosti akceptovať autonómne autá. Podľa jedného z prieskumov v USA, Nemecku a Číne, na ktorom sa vlani zúčastnilo 3000 respondentov, sa až 75 % ľudí vyjadrilo v prospech aplikácií UI zvyšujúcich komfort jazdy.



Ocenenie Marcus za "Najinovatívnejšiu novinku 2017" získal 48-voltový motor M256 v kombinácii s benzínovým motorom od Mercedesu, ktorý nevyžaduje žiadne remenice. "Tento koncept je dôležitým krokom v hybridizácii spaľovacieho motora a pomáha znižovať emisie oxidu uhličitého a ostatných škodlivín," povedal Schmerold. Koncept má podľa odbornej poroty potenciál presadiť sa na masovom trhu.



Najhospodárnejšími novinkami minulého roka sa stali Kia Picanto 1.0 MPI Neon v kategórii malých áut, Lada Vesta 1.6 v kompaktnej triede a Renault Grand Scénic Energy dCi 110 Zen v strednej triede. V kategórii SUV a crossoverov si ocenenie odniesli Kia Stonic 1.25 MPI ISG Titan a Seat Arona 1.0 EcoTSI Reference s rovnakými prevádzkovými nákladmi. V triede veľkých SUV získal cenu Peugeot 5008 1.6 BlueHDI 100 S&S Access a v luxusnej triede Range Rover Velar 2.0 Diesel.



ÖAMTC udelil ocenenie Marcus aj za najbezpečnejší nový model. Porota hodnotila aktívne a pasívne bezpečnostné systémy v základnej výbave. Získali ho modely Seat Ibiza a VW Polo (malé autá), Honda Civic (kompaktná trieda), Kia Stinger a VW Arteon (stredná trieda), Škoda Karoq (kompaktné SUV), Volvo XC60 (veľké SUV) a Audi A8 (luxusná trieda).