Daimler investuje 500 miliónov eur do výroby e-áut vo Francúzsku

Stuttgart/Hambach 18. mája (TASR) - Nemecký koncern Daimler investuje vo Francúzsku do kapacity na výrobu elektrických áut modelu EQ do 500 miliónov eur. Projekt sa zrealizuje vo francúzskom Hambachu, kde sa teraz montuje jeho model Smart. Vedenie Daimleru o tom informovalo v piatok.



Šéf koncernu Dieter Zetsche po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom povedal, že prvýkrát sa tak začne vo Francúzsku montovať aj model Mercedes-Benz.



Doteraz vyše 800 zamestnancov v automobilke v Hambachu montovalo len model Smart. Časom k nim pribudnú dva čisto elektrické modely. Do roku 2022 plánuje Daimler uviesť na trh najmenej 10 čisto elektrických modelov značky EQ.



Hambach sa stane aj vývojovým centrom pre modely elektrických vozidiel, ktoré sa v ňom budú vyrábať. Prvým modelom EQ bude SUV zo závodu v Brémach. Predpokladá sa, že na trh príde v nasledujúcom roku. Neskôr sa bude vyrábať aj v Pekingu.