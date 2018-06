Fiat Chrysler mieni zastaviť výrobu dieselov a zdvojnásobiť tržby

Koncernový zisk pred úrokmi a zdanením má v roku 2022 dosiahnuť 13 až 16 miliárd eur v porovnaní s vlaňajšou sumou 6,6 miliardy eur.

Rím/Amsterdam 2. júna (TASR) - Automobilový koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) plánuje v rokoch 2018 až 2022 investície vo výške 45 miliárd eur. Počíta pritom s ročným rastom tržieb v priemere o 7 %.



Podľa najnovšieho päťročného strategického plánu sa tržby značiek Jeep, Alfa Romeo, Maserati, RAM a Fiat Professional majú zvýšiť o 65 % až 80 %. Predaj značky Alfa Romeo má do roka 2022 stúpnuť z tohtoročných 170.000 na 400.000 vozidiel a Maserati má zdvojnásobiť produkciu na 100.000 áut.



Koncernový zisk pred úrokmi a zdanením má v roku 2022 dosiahnuť 13 až 16 miliárd eur v porovnaní s vlaňajšou sumou 6,6 miliardy eur. Ziskové marže majú stúpnuť z vlaňajšej 6,3 % na 9 % až 11 %.



Okrem toho chce FCA investovať deväť miliárd eur do hybridných a elektrických verzií svojich modelov, napríklad, z Fiatu 500 sa má stať elektrické mestské auto a premenuje sa na Giardiniera.



FCA zároveň oznámil, že v roku 2021 ukončí výrobu dieselových vozidiel, naftový motor zachová len pre zásobovacie vozidlá. "Rastúce obmedzenia pre dieselové technológie prinesú ich tvrdý pád," skonštatoval šéf koncernu Sergio Marchionne. "Znížiť našu závislosť od ropy je jednou z najväčších výziev budúcich rokov."



Továrne koncernu majú do roka 2022 pracovať na plnú kapacitu. Dôležitým plánom je úplné oddlženie koncernu už do konca júna tohto roka. "Ide o dôležitý míľnik v procese odbúravania štrukturálnych slabín, ktoré nás celé roky zaťažovali."