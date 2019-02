Fiat Chrysler plánuje investovať v USA zhruba 4,5 miliardy USD

Od roku 2009 investoval Fiat Chrysler na území USA takmer 14,5 miliardy USD.

New York 26. februára (TASR) - Automobilka Fiat Chrysler plánuje investovať v Spojených štátoch približne 4,5 miliardy USD (3,96 miliardy eur). Väčšinu financií chce použiť na modernizáciu súčasných piatich závodov a časť na výstavbu nového závodu v Detroite. Investícia by mala vytvoriť približne 6500 pracovných miest.



Firma v utorok uviedla, že investícia do piatich súčasných závodov v štáte Michigan by mala umožniť zvýšenie výroby populárnych značiek Jeep a Ram, ako aj výrobu hybridných a elektrických vozidiel Jeep.



V rámci oznámeného investičného programu FCA plánuje napríklad upraviť závod na výrobu motorov v Detroite na montážny závod na produkciu úžitkových vozidiel a plug-in hybridov. Len tento závod by mal vytvoriť zhruba 3850 nových pracovných miest.



Od roku 2009 investoval Fiat Chrysler na území USA takmer 14,5 miliardy USD. Zároveň v krajine vytvoril takmer 30.000 nových pracovných miest.



(1 EUR = 1,1361 USD)