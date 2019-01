Ghosn rezignoval na vedúce funkcie vo francúzskej automobilke Renault

Vo štvrtok sa stretne predstavenstvo Renaultu, aby rozhodlo, kto ho nahradí.

Paríž 24. januára (TASR) - Carlos Ghosn, šéf francúzskej automobilky Renault, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe v Japonsku, minulú noc rezignoval. Povedal to francúzsky minister financií Bruno Le Maire v rozhovore pre televíziu Bloomberg na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.



"Carlos Ghosn minulú noc rezignoval," vyhlásil Le Maire. A dodal, že vo štvrtok sa stretne predstavenstvo Renaultu, aby rozhodlo, kto ho nahradí. To by mohlo pomôcť zmierniť napätie v aliancii s Nissanom.



Schôdza sa začne o 10.00 h SEČ. Predstavenstvo zváži, či schváli návrh na vymenovanie odchádzajúceho šéfa Michelinu Jeana-Dominiqua Senarda za predsedu predstavenstva a Ghosnovho zástupcu Thierryho Bollora za generálneho riaditeľa automobilky. Uviedli to tri zdroje oboznámené so situáciou.



O zvolanie predstavenstva automobilky Renault a výmenu Ghosna, ktorý je od 19. novembra vo vyšetrovacej väzbe, požiadala minulý týždeň francúzska vláda.



Vláda ako najväčší akcionár Renaultu na začiatku kauzy verejne podporila rozhodnutie spoločnosti ponechať Ghosna vo funkcii, kým čaká na súd za údajné zneužitie právomoci v prípade partnerskej automobilky Nissan, v ktorej bol tiež predsedom predstavenstva až do zatknutia. V zákulisí však aj francúzsky štát začal koncom minulého roka hľadať kandidátov, ktorí by ho mohli nahradiť. Konečné rozhodnutie o výmene Ghosna prišlo po tom, ako súd v Tokiu odmietol jeho žiadosť o prepustenie na kauciu, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že zostane vo väzení niekoľko mesiacov.



Ghosn čelí v Japonsku obvineniam, že nepriznal všetky svoje príjmy za roky 2010 - 2018 a ich vyplatenie posunul na neskôr. Spolu s ním je obvinený aj bývalý riaditeľ Nissanu Greg Kelly. Obaja muži popierajú, že odložené príjmy sú nezákonné. Ghosn poprel aj ďalšie obvinenie z porušenia dôvery, keď svoje osobné straty z investícií údajne dočasne previedol na spoločnosť Nissan v roku 2008.