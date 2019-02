GM ruší ďalších 4000 pracovných miest

Koncern vlani v novembri avizoval, že bude musieť znížiť počet stálych zamestnancov v Severnej Amerike o 15 % zo súčasných 54.000.

Detroit 5. februára (TASR) - Americký výrobca áut General Motors (GM) oznámil, že v rámci ďalšieho kola reštrukturalizácie začal s prepúšťaním približne 4000 zamestnancov.



Koncern vlani v novembri avizoval, že bude musieť znížiť počet stálych zamestnancov v Severnej Amerike o 15 % zo súčasných 54.000.



Podľa dvoch zdrojov oboznámených so situáciou, GM začal s prepúšťaním stoviek zamestnancov v centrách informačných technológií v Texase, Georgii, Arizone a Michigane. A viac ako tisíc pracovných miest ruší v technologickom centre vo Warrene, v štáte Michigan.



GM zároveň predkladá nové oznámenia o hromadnom prepúšťaní štátnym agentúram a zákonodarcom.



Najväčšia americká automobilka v novembri oznámila, že zruší celkovo 15.000 pracovných miest, a to stálych aj zmluvných, a ukončí produkciu v piatich severoamerických závodoch. V rámci škrtov prepustí približne 8000 stálych zamestnancov, čo predstavuje zhruba 15 % pracovnej sily.



GM už v decembri zrušil približne 1500 zmluvných pracovníkov a ďalších 2300 zamestnancov akceptovalo odstupné.



Väčšinu z plánovaných škrtov chcel GM dokončiť v nasledujúcich dvoch týždňoch.



GM tiež znižuje počet riadiacich pracovníkov o 25 %. Minulý týždeň prepustil troch manažérov zo svojej kancelárie vo Washingtone a niekoľko ďalších vyššie postavených zamestnancov.



Americký prezident Donald Trump a americkí a kanadskí zákonodarcovia odmietli plán GM na ukončenie výroby v závodoch v Ontáriu, Michigane, Ohiu a Marylande. GM povedal v novembri, že ukončí výrobu modelov Chevrolet Cruze, Volt, Impala, Buick LaCrosse a sedanov Cadillac XTS a CT6 v USA a Kanade.



Trump v novembri vyhlásil, že spoločnosť by urobila lepšie, keby našla nový produkt pre továreň v Ohiu.



Generálny riaditeľ spoločnosti GM Mary Barra napísal minulý týždeň: "Sme viac ako kedykoľvek predtým presvedčení, že naša stratégia je zdravá a dlhodobá."