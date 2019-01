Jaguar Land Rover bude prepúšťať v Británii

Na snímke sú zamestnanci najväčšej britskej automobilky Jaguar Land Rover (JLR) v závode v Halewoode pri Liverpoole 10. januára 2019. Jaguar Land Rover by mal oznámiť rozsiahle prepúšťanie v Británii. Dôvodom je prudký pokles dopytu na kľúčovom čínskom trhu, ako aj pokles predaja naftových vozidiel v Európe. Podľa denníka The Guardian by mala firma oznámiť zrušenie okolo 5000 miest. V priebehu minulého roka pritom už oznámila prepustenie 1000 zamestnancov vo svojom závode v Solihulle. Celkovo zamestnáva v Británii takmer 44.000 ľudí.

JLR zruší okolo 4500 zo 42.500 pracovných miest, pričom viac sa to dotkne manažérskych pozícií než zamestnancov vo výrobe, uviedla automobilka, ktorá sa snaží vrátiť k ziskovosti.

Londýn 10. januára (TASR) - Jaguar Land Rover (JLR) zruší asi 10 % pracovných miest, väčšinu z nich vo svojich britských závodoch. Najväčšia britská automobilka totiž čelí poklesu dopytu v Číne, prepadu dopytu po dieseloch v Európe a neistotám spojeným s brexitom.



Firma JLR, ktorú vlastní indický koncern Tata Motors, tiež uviedla, že vo svojom závode vo Wolverhamptone bude produkovať elektrické motory, a že vytvorí nové výrobné centrum pre batérie v Hams Hall v blízkosti Birminghamu.



V porovnaní s inými veľkými alebo stredne veľkými automobilkami väčší podiel produkcie vyrába JLR v Británii. Automobilka minula milióny na prípravu na brexit. Za 6 mesiacov od apríla do septembra 2018 dosiahla jej strata 354 miliónov GBP (391,5 milióna eur) a už v Británii zrušila okolo 1000 pracovných miest a v závode v Solihulle zastavila výrobu na dva týždne a v závode v Castle Bromwich zaviedla trojdňový pracovný týždeň.



Výkonný riaditeľ JLR Ralf Speth vo štvrtok uviedol, že automobilka musí zájsť ešte ďalej, aby sa jej podaril obrat. "Prijímame rázne opatrenia, aby sme sa dostali na cestu dlhodobého rastu aj napriek viacerým geopolitickým a regulačným zlomom rovnako ako technologickým výzvam, ktorým čelí automobilový priemysel," uviedol Speth.



JLR sa v roku 2016 stala najväčšou britskou automobilkou. Do konca tohto desaťročia by mala zvýšiť výrobu na 1 milión vozidiel ročne. Vlani jej predaj klesol o 4,6 % a dosiahol necelých 600.000 áut.



JLR prepúšťa v Británii, naopak prijíma zamestnancov v Číne a na Slovensku, kde otvára nové závody. Speth vlani v septembri varoval pred zlou dohodou o brexite, ktorá môže ohroziť výrobu v Británii a stáť britský automobilový priemysel desiatky tisícov pracovných miest.



