Malé autá s elektrickým pohonom budú stáť až 30.000 eur

Volkswagen investuje veľké peniaze do batérií pre elektroautá. Koncern má už k dispozícii prvé zariadenie na produkciu spaľovacích komôr.

Wolfsburg 20. januára (TASR) - Predseda dozornej rady Volkswagenu (VW) Hans Dieter Pötsch pre Welt am Sonntag uviedol, že s prechodom na autá s elektrickým pohonom malé vozidlá podstatne zdražejú. "Ich terajšiu cenovú úroveň sa nepodarí zachovať, keď budú vybavené elektromotormi," uviedol Pötsch.



Prvý model auta 1.D koncernu bude stáť okolo 30.000 eur. Tieto autá prinesú ich vlastníkom aj niektoré obmedzenia. Ich dojazd na plne nabité batérie bude len 300 až 400 km. Bude to podstatne menej ako pri súčasných benzínových alebo naftových motoroch.



Minulý týždeň hovoril o drahších autách aj šéf distribúcie VW Christian Dahlheim. Budú ich zdražovať náklady spojené s dodržiavaním prísnejších noriem na množstvo kysličníka uhličitého vo výfukových plynoch. Manažér uviedol, že materiálové náklady na jedno auto by mohli vzrásť až o 3000 eur. A táto suma sa iste prenesie aj do predajnej ceny vozidiel.



"V budúcnosti vznikne otázka, či si ľudia s nízkymi príjmami budú môcť kúpiť také vozidlo," uviedol v tejto súvislosti Pötsch. Dodal, že v budúcnosti nebude nijaká alternatíva k elektroautám.



