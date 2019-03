Nemecká automoblika Daimler verí, že dodrží limity na CO2

Ukazovateľ CO2 palety vozidiel značky Daimler v poslednom období zreteľne vzrástol. V tomto roku by mal ešte stúpnuť, ale už iba mierne.

Ženeva 5. marca (TASR) - Nemecká automobilka Daimler je aj naďalej optimistická pokiaľ ide o splnenie prísnejších limitov na množstvo oxidu uhličitého (CO2) jej vozidlami v Európe. "Prirodzene, máme plán, ako chceme tieto ciele dosiahnuť," povedal predseda správnej rady koncernu Dieter Zetsche v utorok na ženevskom autosalóne.



Ich realizáciu v dôležitých oblastiach má automobilka podľa neho vo svojich rukách. Infraštruktúra výroby áut s elektrickým pohonom rastie, ale na to, či ich budú zákazníci kupovať, má výrobca malý vplyv. "My to podmieňujeme určitými zmiešanými prístupmi. To platí aj pre autá s benzínovým a dieselovým pohonom," vysvetlil Zetsche s tým, že ak sa to podarí, značka to urobí prirodzene, z rozumných dôvodov. "Potom stanovené ciele dosiahneme," dodal.



V tejto súvislosti bude dôležitá otázka nákladov a od nich odvodená cena vozidiel, ktorú budú musieť platiť zákazníci za elektroautá. Pre rok 2025 už jestvujú konkrétne predstavy, ako by sa mali náklady vyvíjať. Pokiaľ ide o rok 2030, tieto predstavy sú menej konkrétne.



"Som presvedčený, že aj pri terajšej ponuke je jasné, že elektromobilita bude v zásade drahšia než porovnateľné vozidlá so spaľovacím motorom," uviedol Zetsche.



Ukazovateľ CO2 palety vozidiel značky Daimler v poslednom období zreteľne vzrástol. V tomto roku by mal ešte stúpnuť, ale už iba mierne. V roku 2020 by mal výrazne klesnúť. Dosiahne sa to vďaka zvýšenej výrobe elektroáut. Ukazovateľ na celú paletu áut automobilky sa vyratúva podľa toho, koľko CO2 vypúšťajú vo výfukových plynoch všetky vozidlá na kilometer jazdy.