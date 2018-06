Novým šéfom Audi sa stane riaditeľ predaja Bram Schot

Formálne ho ešte musí schváliť dozorná rada.

Ingolstadt/Wolfsburg 18. júna (TASR) - Po zatknutí Ruperta Stadlera sa na čelo automobilky Audi postaví doterajší šéf predaja Bram Schot. Ten pracuje vo firme ešte len necelý rok.



Schot by sa mal stať dočasným šéfom Audi, zistila v pondelok agentúra DPA od zdrojov oboznámených so záležitosťou. Formálne ho ešte musí schváliť dozorná rada Audi.



Holanďan Schot má 56 rokov a v automobilke pôsobí od vlaňajšieho septembra. Do Volkswagenu (VW), ktorý je materským koncernom Audi, prešiel v roku 2011 z Daimleru. Približne 5 rokov bol šéfom predaja divízie úžitkových áut VW.



Stadler bol zavretý v súvislosti s dieselovým škandálom. Mníchovská prokuratúra ho obviňuje z podvodu. V pondelok vydala zatykač pre podozrenie z možného ničenia dôkazov a ovplyvňovania svedkov.



Dozorná rada Volkswagenu sa stretne v stredu (20. 6.), aby diskutovala o novej situácii.