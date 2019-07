Predaj áut General Motors v Číne naďalej klesá

Automobilka oznámila, že v 2. štvrťroku predala v Číne 753 926 vozidiel. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 12,2 %.

Peking 5. júla (TASR) - Americká automobilka General Motors oznámila za 2. kvartál pokles predaja svojich áut v Číne o vyše 12 %. Je to už štvrtý kvartál po sebe, čo predaje GM na najväčšom automobilovom trhu klesli.



Automobilka oznámila, že v 2. štvrťroku predala v Číne 753 926 vozidiel. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 12,2 %. Firma dopláca na spomaľujúci sa rast čínskej ekonomiky v dôsledku obchodného sporu medzi Washingtonom a Pekingom, ako aj na rastúcu konkurenciu v jej kľúčovom segmente športovo-úžitkových vozidiel.



Výsledok za obdobie apríl až jún do veľkej miery ovplyvnil predaj áut cenovo dostupnej značky GM v Číne, Baojun. Počet predaných áut tejto značky klesol o 31,8 %. Vyššiemu celkovému poklesu predaja však zabránila značka Cadillac. Predaj jej áut vzrástol o 36,6 %.



Celkový predaj GM v Číne tak pokračuje v poklese, ktorý zaznamenal aj za celý minulý rok. V minulom roku predala spoločnosť na čínskom trhu celkovo 3,64 milióna áut, zatiaľ čo v roku 2017 predaj dosiahol 4,04 milióna vozidiel.



Výsledky predaja v Číne za 2. kvartál oznámi aj ďalšia americká automobilka Ford. Zverejnenie výsledkov sa očakáva v neskorších hodinách.