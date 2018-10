Predaj značky Volkswagen v septembri medziročne klesol o vyše 18 %

Predaj v Európe sa prepadol o 42,6 % na 91.100 áut a na domácom trhu, v Nemecku, až o 47,1 % na 23.300 automobilov.

Wolfsburg 9. októbra (TASR) - Predaj kmeňovej značky koncernu Volkswagen sa v septembri prepadol. Dôvodom bolo nové meranie spotreby a emisií WLTP.



Globálny odbyt značky VW v septembri medziročne klesol o 18,3 % na 485.000 vozidiel. Predaj v Európe sa prepadol o 42,6 % na 91.100 áut a na domácom trhu, v Nemecku, až o 47,1 % na 23.300 automobilov.



Septembrový vývoj znamená výrazný útlm, ako priznal šéf predaja Jürgen Stackmann. Volkswagen však s tým po letných rekordoch počítal. Prechod na normu merania emisií WLTP, ktorá začala platiť od 1. septembra, by mal byť citeľný ešte v októbri a do konca roka by sa mal kompletne dokončiť. Stackmann od novembra do konca roka počíta v Európe opäť s výrazným nárastom predaja.



Značka VW však zaznamenala v septembri pokles aj v iných regiónoch. Odbyt v Číne sa znížil o 10,5 % na 277.800 vozidiel. Dôvodom bolo zneistenie zákazníkov pre obchodné spory s USA. Predaj v USA klesol o 4,8 % na 30.600 áut.



Predaj značky VW za prvých 9 mesiacov 2018 medziročne stúpol o 2,9 % na 4,6 milióna vozidiel.