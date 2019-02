Nemecká prokuratúra začala trestné konanie proti Daimleru pre emisie

Dôvodom je podozrenie z manipulácie s emisnými testami dieselových modelov.

Stuttgart 20. februára (TASR) - Prokuratúra v nemeckom Stuttgarte začala trestné konanie proti automobilovému koncernu Daimler. Dôvodom je podozrenie z manipulácie s emisnými testami dieselových modelov. Prokuratúra to oznámila v stredu.



Vyšetrovatelia skúmajú, či vedúci predstavitelia spoločnosti Daimler zanedbali svoje zákonné povinnosti o dohľade, čo by znamenalo, že spáchali delikt. Hovorca koncernu Daimler, ktorý vlastní značku Mercedes-Benz povedal, že spoločnosť plne spolupracuje s úradmi.



Nemeckým automobilovým priemyslom otriasol na jeseň 2015 škandál automobilky Volkswagen, nazývaný aj dieselgate. Americká Agentúra pre životné prostredie vtedy zverejnila informáciu, že Volkswagen (VW) vybavil automobily s dieselovými motormi TDI softvérom, ktorý im umožnil pri testoch maskovať skutočné hodnoty emisií oxidov dusíka, aby ich autá splnili zákonný limit.



Volkswagen už na pokutách a odškodnení zaplatil desiatky miliárd eur. Výrobca vozidiel Audi z tohto istého dôvodu musel zaplatiť 800 miliónov eur. Podobné konania prebiehajú proti spoločnostiam Porsche a Bosch.



A v prípade Daimleru sa vedie vyšetrovanie voči jednotlivým zamestnancom pre rovnaké podozrenia, teda pre údajne nezákonné podvody pri meraní emisií naftových motorov. Podľa Spolkového úradu pre motorové vozidlá KBA Daimler používal nelegálne zariadenia v dieselových vozidlách Mercedes-Benz.



Úrad prinútil výrobcu zvolať do servisov v celej Európe približne 700.000 vozidiel, z toho 280.000 v Nemecku, na inštaláciu novej verzie softvéru.



Daimler začal aktualizovať softvér vlani na jeseň, ale popiera, že namontoval do vozidiel nezákonné zariadenia.