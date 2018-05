Slovensko je podľa P. Kažimíra vo finále súboja o ďalšiu automobilku

Najpravdepodobnejšie by mohol do nového priemyselného parku pri Košiciach prísť nemecký výrobca BMW.

Bratislava 23. mája (TASR) - Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri automobilky, štvrtá začne produkovať na jeseň. SR je však v hre aj o ďalšieho, v poradí piateho výrobcu z tejto oblasti.



"Bojujeme o ďalšiu automobilku, ktorú každý pozná a na jej vozidlách mnohí jazdíte. Prekvapilo ma, že sme vo finále. V najbližších mesiacoch sa dozvieme výsledok," uviedol na diskusnom fóre Hospodárskych novín (HN) minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Podľa neho automobilka tentoraz smeruje na východné Slovensko.



Najpravdepodobnejšie by mohol do nového priemyselného parku pri Košiciach podľa HN prísť nemecký výrobca BMW. Ďalšou možnosťou je čínsky ZhiDou, ktorý vyrába výlučne elektromobily.



Informácie o tom, že by malo BMW záujem o výrobu u nás, sa prvýkrát objavili už v rokoch 2012 a 2013. Automobilka ich vždy dementovala. "Doteraz nepadlo rozhodnutie o žiadnom umiestnení nového výrobného závodu. V rámci plánovania a dlhodobej stratégie výroby a rastu BMW Group pravidelne hodnotí rôzne lokality krajín," uviedol teraz pre HN hovorca BMW Group Milan Stupka.