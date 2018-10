Tesla zaznamenala v 3. kvartáli zisk 312 miliónov USD

Americký výrobca elektromobilov Tesla splnil sľub svojho šéfa Elona Muska a zaznamenal v 3. kvartáli zisk. To nadchlo investorov a podporilo akciu automobilky.

Palo Alto 25. októbra (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla splnil sľub svojho šéfa Elona Muska a zaznamenal v 3. kvartáli zisk. To nadchlo investorov a podporilo akciu automobilky.



Tesla prvýkrát za 2 roky opäť zaznamenala štvrťročný zisk. Musk to síce sľuboval už pred niekoľkými mesiacmi, ale trh bol skeptický vzhľadom na viacero jeho predchádzajúcich nesplnených sľubov. Bol to "skutočne historický kvartál", napísal Musk v liste akcionárom predloženým v stredu (24. 10.) po zavretí burzy.



Čistý zisk za tri mesiace od júla do konca septembra dosiahol 312 miliónov USD (273 miliónov eur). Je to najvyšší, ale tiež len tretí kvartálny zisk od vstupu Tesly na burzu v roku 2010. V porovnaní s predchádzajúcimi stratami je relatívne nízky. V rovnakom období vlani dosiahla strata 619 miliónov USD a v 2. štvrťroku 2018, teda v predchádzajúcom kvartáli, dokonca 718 miliónov USD.



Tržby vďaka rastúcim dodávkam Modelu 3 medziročne vyskočili takmer o 130 % na 6,8 miliardy USD a výrazne prekonali očakávania Wall Street.



Akcia Tesla odštartovala štvrtkové obchodovanie s posilnením o vyše 10 %. Automobilka má za sebou turbulentné mesiace. Produkcia Modelu 3 sa rozbiehala len s problémami a o rozruch sa postaral aj šéf Elon Musk svojimi kontroverznými vyjadreniami. Na konci 3. kvartála Tesla vyrábala 5300 áut Modelu 3 týždenne.



(1 EUR = 1,1416 USD)