Trnavská automobilka chce spustiť výrobu elektromobilov od roku 2020

Celková investícia skupiny Groupe PSA na Slovensku od roku 2003 vysoko prekročila hranicu jednej miliardy eur.

Trnava 2. marca (TASR) – Aktuálnou ambíciou trnavskej automobilky PSA Groupe Slovakia je etablovanie výroby vozidiel s elektrickým pohonom so zámerom spustiť výrobu elektromobilov od roku 2020. Produkcia áut v Trnave významným spôsobom prispieva k tomuto cieľu skupiny Groupe PSA pri neustálom znižovaní emisií CO2. Uviedol to pre TASR hovorca závodu Peter Švec.



Vozidlá vyrobené v Trnave totiž patria, ako informoval, k tým, ktoré majú najnižšie emisie CO2. "Trnavská automobilka je miestom kontinuálnych investícií. Celková investícia skupiny na Slovensku od roku 2003 vysoko prekročila hranicu jednej miliardy eur," dodal hovorca.



K programu elektromobility zatiaľ Trnavčania neposkytujú viac informácií. "Je to podmienené viacerými faktormi, kým budeme poznať presnejšie parametre investície," doplnil Švec.