Trnavská automobilka neplánuje prepúšťať, tento rok uvedie nový model

Objem výroby v roku 2019, ak sa na trhu nič zásadné neudeje, plánuje vyšší ako v roku 2018.

Trnava 23. januára (TASR) – Hoci automobilový priemysel ako celok čelí aktuálne mnohým závažným výzvam, ako brexit i potreba hľadania náhrad za spaľovacie motory, trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia v tomto roku neplánuje znižovanie počtu zamestnancov. Objem výroby v roku 2019, ak sa na trhu nič zásadné neudeje, plánuje vyšší ako v roku 2018.



V súčasnosti vytvára automobilka okolo 4500 pracovných postov. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20.000 pracovných postov. "Bez ohľadu na konkrétne vplyvy prijímame také opatrenia, ktoré majú potenciál zachovať našu konkurencieschopnosť aj napriek spomenutým výzvam," uviedol pre TASR hovorca závodu Peter Švec. Prioritou pre rok 2019 je podľa jeho vyjadrenia spustenie výroby úplne nového modelu. "Jeho identitu ani obchodnú značku prezrádzať zatiaľ nemôžeme," uviedol a dodal, že sa blíži aj okamih, keď v Trnave spustia výrobu elektromobilov. "Termín ešte spresňovať nemôžeme," doplnil hovorca.



Vlaňajšok zakončila automobilka v Trnave s novým objemovým rekordom 352.007 vyrobených vozidiel. V siedmom po sebe idúcom roku medziročného rastu sa produkcia v trnavskom výrobnom centre oproti predošlému roku 2017 zvýšila o 5,1 %. V samom závere roka 2018 v Trnave vyrobili, za viac ako 12 rokov produkcie, jubilejné trojmiliónte vozidlo. Sériová výroba sa začala v Trnave v júni 2006.



S podielom 68,4 % na celkovom počte vlani vyrobených vozidiel bol vlajkovou loďou podľa hovorcu model Citroën C3. "Z tohto modelu zišlo vlani z trnavských výrobných liniek a k zákazníkom do celého sveta smerovalo celkovo 240.744 vozidiel. Z druhého modelu v portfóliu trnavského závodu Groupe PSA Slovakia - Peugeot 208 – bolo za uplynulých 12 mesiacov vyrobených 111.252 vozidiel," informoval. Na Slovensku sa vlani darilo aj značkám z portfólia Groupe PSA vyrábaných na Slovensku. Značka Peugeot zaznamenala so 7462 predanými vozidlami za rok 2018 najvyšší ročný predaj na Slovensku vo svojej histórii.



V priebehu roka 2018 uzatvorilo vedenie automobilky s odborovou organizáciou OZ KOVO dve kolektívne vyjednávania, vďaka ktorým sa základné mzdy zamestnancov od roku 2018 do roku 2020 celkovo zvýšia o 153 eur. Ďalšie zvýšenie základných miezd garantuje nový transparentný systém odmeňovania, založený na objektívnych kritériách.