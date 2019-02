Volkswagen chce zvýšiť produktivitu o 30 %

V centrále vo Wolfsburgu sa očakávajú do roku 2020 úspory vo výške 186 miliónov eur.

Hannover 14. februára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) chce zvýšiť produktivitu vo svojich kľúčových závodoch. To bude znamenať zníženie počtu pracovníkov a väčšiu závislosť od automatizácie, uviedla automobilka.



VW chce s výnimkou čínskych závodov do roku 2025 zvýšiť produktivitu o 30 %, čo ušetrí 2,6 miliardy eur, uviedol člen predstavenstva značky Volkswagen zodpovedný za produkciu a logistiku Andreas Tostmann.



V centrále vo Wolfsburgu sa očakávajú do roku 2020 úspory vo výške 186 miliónov eur.



Šéf Volkswagenu Herbert Diess hovoril o zvýšení produktivity o 30 % už vlani. Ušetrené prostriedky sú totiž potrebné na investície do nových oblastí, ako sú elektromobilita a technológia autonómneho riadenia.