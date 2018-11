Volkswagen postaví nový závod Škody mimo ČR

Ako potenciálne lokality pre nový závod sa spomínajú predovšetkým Bulharsko alebo Turecko.

Mladá Boleslav/Wolfsburg 5. novembra (TASR) - Koncern Volkswagen plánuje pre svoju značku Škoda výstavbu nového závodu. Ten však nemá stáť v Česku, ale v Bulharsku alebo Turecku, uviedol nemecký Handelsblatt. Podľa zdrojov z Volkswagenu by dozorná rada koncernu mohla o výstavbe závodu rozhodnúť už na budúci týždeň.



Ako potenciálne lokality pre nový závod sa spomínajú predovšetkým Bulharsko alebo Turecko. V Česku nový závod určite stáť nebude, keďže je tam nedostatok pracovnej sily. Hovorca Škody sa k plánom odmietol vyjadriť, uviedol Handelsblatt v pondelok večer.



Keďže už teraz sú kapacity v Česku nedostatočné, Škoda vyrába časť svojich áut v iných závodoch koncernu Volkswagen. Škoda v roku 2014 produkovala 1 milión vozidiel ročne, aktuálne je to už 1,23 milióna. Podľa plánov českej dcéry Volkswagenu by sa tieto čísla mali v najbližších rokoch ešte výrazne zvýšiť.