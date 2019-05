Autobusy Slovak Lines nebudú od 10. júna zastavovať v Hainburgu

Do Hainburgu jazdí aj linka Dopravného podniku Bratislava – 901, ktorá premáva medzi bratislavským Mostom SNP a Hainburgom.

Bratislava 31. mája (TASR) - Autobusy Slovak Lines Express na trase Bratislava - letisko Schwechat - centrum Viedne prestanú od 10. júna obsluhovať zastávky Hainburg a Erdberg v Rakúsku. Namiesto nich sa zo zastávky Einsteinova v Bratislave napoja na diaľnicu, po ktorej sa dostanú až na viedenské letisko. Informuje o tom na svojom webe autobusový dopravca Slovak Lines.



"Cestujúci so zakúpeným mesačným lístkom alebo karnetovým lístkom si môžu uplatniť vrátenie alikvótnej časti sumy za lístok v pokladni na Autobusovej stanici na Bottovej ulici," informuje dopravca s tým, že autobusy Slovak Lines Express začnú od 10. júna zastavovať na zastávke Most SNP.



Do Hainburgu jazdí aj linka Dopravného podniku Bratislava – 901, ktorá premáva medzi bratislavským Mostom SNP a Hainburgom.