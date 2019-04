Automatizácia firmám ušetrí náklady,ale nároky na bezpečnosť sú vyššie

Jednou z ciest, ako fungovať efektívnejšie, môže byť OpenPlatform. Toto riešenie ponúka funkcionality webového operačného systému.

Bratislava 16. apríla (TASR) – Digitalizácia a s ňou súvisiaca automatizácia podnikových procesov môže firmám ušetriť náklady aj zlepšiť kvalitu produktov. Zvyšuje však nároky na digitálnu bezpečnosť či ochranu osobných údajov vo firemnom priestore. Ako na tieto výzvy reagovať, priblížila konferencia FinVision 2019.



Jednou z ciest, ako fungovať efektívnejšie, môže byť OpenPlatform. Toto riešenie ponúka funkcionality webového operačného systému. "V OpenPlatform je možné spustiť aj aplikácie tretích strán. Vytvára tak ideálne prostredie pre každého, kto sa nerád viaže len na výrobcom odporúčané riešenia či softvérové nástroje," vysvetlil Peter Širka zo spoločnosti Datalan, ktorá podujatie organizovala.



Odborníci zo spoločnosti upozornili na to, že fintech podniky pôsobia v sektoroch, na ktoré sa sústredí nový kybernetický zákon. Zdôraznili, že firmy, ktorých sa to týka, by mali počas pol roka naštartovať potrebné bezpečnostné opatrenia a do dvoch rokov by mali byť schopné prejsť bezpečnostným auditom.



Čím viac sofistikovaných riešení spoločnosť využíva, tým viac by podľa IT odborníkov mala dbať aj na digitálnu bezpečnosť. Upozornili na to, že v digitálnej podobe sa dnes spracováva stále viac citlivých údajov, ktorých únik môže predstavovať zásadný problém.