Automobilka GROUPE PSA predĺžila exkluzívne 4PL partnerstvo s GEFCO

O SKUPINE GEFCO

V GEFCO sme presvedčení, že dlhodobá spolupráca s partnermi je kľúčom k spoločnému rastu. Vychádzajúc z 69-ročných odborných znalostí a silného dedičstva v automobilovom priemysle, navrhujeme inteligentné a flexibilné riešenia pre komplexné dodávateľské reťazce. Dnes je skupina GEFCO európskym lídrom v automobilovej logistike a top 10 globálnym partnerom v riešeniach multimodálneho dodávateľského reťazca. Skupina je prítomná v 47 krajinách, zahŕňa viac ako 300 destinácií v súčasnej sieti a zamestnáva 13 000 ľudí na celom svete. GEFCO dosiahlo v roku 2017 obrat vo výške 4,4 miliardy EUR.

Courbevoie/Bratislava 22. októbra (OTS) - Predĺžením tohto partnerstva Groupe PSA opäť potvrdzuje svoju dôveru v spoločnosť GEFCO. Zákazka v hodnote 550 miliónov EUR ročne odráža výnimočné prednosti spoločnosti GEFCO v oblasti štvorstranných logistických služieb (4PL) a posilňuje vedúce postavenie spoločnosti na európskom trhu automobilovej logistiky.Po výzve na predloženie ponuky, ktorá bola zverejnená vo februári 2018, Groupe PSA od 1. januára 2019 obnovuje zmluvu so spoločnosťou GEFCO na riadenie celého dodávateľského reťazca značiek Opel/Vauxhall na obdobie štyroch rokov. Je to dôkazom silného partnerstva medzi týmito dvoma spoločnosťami a tiež dôvery, ktorú spoločnosť Groupe PSA do spoločnosti GEFCO vkladá.Táto zákazka pokrýva celú vstupnú a výstupnú logistiku značiek Opel/Vauxhall v Európe a v Turecku. Spoločnosť GEFCO bude distribuovať súčiastky a pohonné jednotky do montážnych závodov Opel Vauxhall od dodávateľov z celého sveta. Skupina bude tiež predajcom a dovozcom dodávať aj hotové vozidlá.," vysvetľuje, výkonný viceprezident GEFCO pre 4PL Solutions., viceprezident pre výrobu Opel Automobile GmbH povedal: „V záujme neustáleho prispôsobovania riešení podľa potrieb značiek Opel/Vauxhall, GEFCO posilní svoje tímy inžinierov v šiestich európskych krajinách, kde spoločnosť pôsobí (Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo)., CEO spoločnosti GEFCO, vysvetľuje: "Tímy GEFCO priamo na mieste sú schopné čerpať zo svojich odborných znalostí a optimalizovať dodávateľský reťazec spoločnosti Opel/Vauxhaull a zároveň vedia dosiahnuť úsporu nákladov. Aby dosiahli tento cieľ, GEFCO nadviaže na svoje skúsenosti, kreativitu a schopnosť efektívne využívať každý dostupný zdroj. Skupina tejto výzve úspešne čelí a v nasledujúcich rokoch chce ešte viac posilniť svoju spoluprácu s Opel/Vauxhaul.